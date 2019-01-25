Как правильно бросить курить: советы врачей
Никотин – относят к веществам, которые вызывают сильную зависимость. А курение ежедневно наносит непоправимый вред вашему организму. Поэтому если вы решили бросить курить – нужно знать как это сделать правильно, чтобы не вернуться к пагубной привычке.
Про методы отказа от курения для Здоровья 24 рассказали нарколог Олег Страшок и психотерапевт Вячеслав Халанский.
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По словам нарколога, бросить курить можно резко, это не повредит вашему организму. В первую очередь нужно выяснить для себя основные причины и стимулы ради чего вы это делаете.
В некоторых случаях есть смысл прочитать статьи о последствиях курения. Далее нужно разработать тщательный план по отказу, в котором будет очистка помещений, где большую часть времени проводит человек, от всего, что напоминает о курении (пепельницы, зажигалки и т.д.), и определение точной даты, когда планируете отказаться от вредной привычки.
Чтобы бросить курить нужно разработать детальный план
Существует много методик, которые помогают облегчить состояние человека, который решил бросить курить, и направленных на уменьшение желания. Здесь можно применять и медикаменты, и психотерапию. Чаще всего "срывы" происходят в первые 7 дней. После прохождения 3 месяцев можно говорить о ремиссии, 6 месяцев – о стойкой ремиссии. Чтобы избежать срывов нужно развивать стрессоустойчивость.
Из негативных моментов во время отказа от курения – это неприятные ощущения: раздражительность, слабость, головокружение, усиление кашля, потливость, которые длятся от 3 до 21 дней. Но лечение эти симптомы значительно облегчает.
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Чтобы не вернуться к курению нужно работать над стрессоустойчивостью
По словам психотерапевта, курение – это психологическая проблема. Поэтому методы лечения должны быть прежде всего психотерапевтические. Одна из основных причин формирования зависимости – стресс. Никотин выполняет функцию расслабления.
Очень важно помогать справляться со стрессом человеку. Необходимо научить его получать удовольствие от повседневной жизни. У людей с никотиновой зависимостью есть проблема с переживанием чувств и как следствие получение удовольствия в повседневных делах.
Поэтому важно развивать эмоциональную сферу через терапевтическую беседу. Необходимо осознание и понимание никотинозависимого, что и как с ним происходит. Не будет лишним начать психотерапевтическое лечение у психолога, психотерапевта.
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