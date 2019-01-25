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      Как правильно бросить курить: советы врачей

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      Как бросить курить
      Как бросить курить / pixabay.com

      Никотин – относят к веществам, которые вызывают сильную зависимость. А курение ежедневно наносит непоправимый вред вашему организму. Поэтому если вы решили бросить курить – нужно знать как это сделать правильно, чтобы не вернуться к пагубной привычке.

      Про методы отказа от курения для Здоровья 24 рассказали нарколог Олег Страшок и психотерапевт Вячеслав Халанский.

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      По словам нарколога, бросить курить можно резко, это не повредит вашему организму. В первую очередь нужно выяснить для себя основные причины и стимулы ради чего вы это делаете.

      В некоторых случаях есть смысл прочитать статьи о последствиях курения. Далее нужно разработать тщательный план по отказу, в котором будет очистка помещений, где большую часть времени проводит человек, от всего, что напоминает о курении (пепельницы, зажигалки и т.д.), и определение точной даты, когда планируете отказаться от вредной привычки.

      Кинути курити
      Чтобы бросить курить нужно разработать детальный план
       

       
      Нарколог Олег Страшок
      "Также важно рассказать одному человеку, что вы решили бросить курить. Внедрить план в жизнь можно самостоятельно, а можно с помощью врача-специалиста. На первых этапах отказа могут наблюдаться явления абстиненции (состояние, которое развивается при внезапном прекращении употребления психотропных или наркотических веществ), которые обычно продолжаются от 3 дней до 3 недель в зависимости от стадии".

      Существует много методик, которые помогают облегчить состояние человека, который решил бросить курить, и направленных на уменьшение желания. Здесь можно применять и медикаменты, и психотерапию. Чаще всего "срывы" происходят в первые 7 дней. После прохождения 3 месяцев можно говорить о ремиссии, 6 месяцев – о стойкой ремиссии. Чтобы избежать срывов нужно развивать стрессоустойчивость.

      Из негативных моментов во время отказа от курения – это неприятные ощущения: раздражительность, слабость, головокружение, усиление кашля, потливость, которые длятся от 3 до 21 дней. Но лечение эти симптомы значительно облегчает.

      Читайте также: Как изменится организм после отказа от курения

      Кинути курити
      Чтобы не вернуться к курению нужно работать над стрессоустойчивостью

      По словам психотерапевта, курение – это психологическая проблема. Поэтому методы лечения должны быть прежде всего психотерапевтические. Одна из основных причин формирования зависимости – стресс. Никотин выполняет функцию расслабления.

       
      Психотерапевт Вячеслав Халанский
      "Мои пациенты рассказывают, что когда у них стресс, тогда они начинают курить. Причина кроется в том, что никотин увеличивает дозу дофомина. А он играет важное значение в формировании чувства любви, например. когда мать обнимает ребенка выделяется дофомин, он создает ощущение безопасности. То есть формирование никотиновой зависимости – формирование условно-безусловного рефлекса .

      Очень важно помогать справляться со стрессом человеку. Необходимо научить его получать удовольствие от повседневной жизни. У людей с никотиновой зависимостью есть проблема с переживанием чувств и как следствие получение удовольствия в повседневных делах.

      Поэтому важно развивать эмоциональную сферу через терапевтическую беседу. Необходимо осознание и понимание никотинозависимого, что и как с ним происходит. Не будет лишним начать психотерапевтическое лечение у психолога, психотерапевта.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Публикации Психология Статьи Лечение Здоровая жизнь
      Источник: Здоров'я 24
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