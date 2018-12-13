Как правильно чистить зубы: советы стоматолога
Дважды в год надо приходить к врачу стоматологу-гигиенисту. И два раза в сутки чистить зубы самому, а еще лучше – после каждого приема пищи.
Об этом в эксклюзивном интервью Здоровье 24 рассказал практикующий врач-стоматолог со стажем, доктор медицинских наук и профессор Заблоцкий Ярослав.
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Как правильно чистить зубы:
- взрослому: щетка должна быть на 50% на зубе, на 50% – на деснах, щетка под углом 45 градусов, чтобы "выметать" грязь из-под десен, предотвращать пародонтит;
- ребенку: щетка должна быть только на зубах.
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