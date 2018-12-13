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      Как правильно чистить зубы: советы стоматолога

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      Как правильно чистить зубы
      Как правильно чистить зубы / korysniporady.com.ua

      Дважды в год надо приходить к врачу стоматологу-гигиенисту. И два раза в сутки чистить зубы самому, а еще лучше – после каждого приема пищи.

      Об этом в эксклюзивном интервью Здоровье 24 рассказал практикующий врач-стоматолог со стажем, доктор медицинских наук и профессор Заблоцкий Ярослав.

      Читайте также: К чему могут привести проблемы с зубами

       
      Стоматолог Ярослав Заблоцкий
      “По разным данным от 60 до 70 процентов украинцев имеют пародонтит. Это инфекция и она наследственная. И это приводит к тому, что люди в старшем возрасте теряют идеально здоровые зубы. Человек считает, что у него классная генетика, и зубы можно не чистить. А в 50 лет – пародонтит. И надо удалить все зубы".

      Как правильно чистить зубы:

      - взрослому: щетка должна быть на 50% на зубе, на 50% – на деснах, щетка под углом 45 градусов, чтобы "выметать" грязь из-под десен, предотвращать пародонтит;

      - ребенку: щетка должна быть только на зубах.

      Больше о проблемах украинской стоматологии – читайте в интервью.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Лечение Стоматология Здоровая жизнь
      Источник: Здоров'я 24
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