Как правильно чистить зубы: советы стоматолога

Дважды в год надо приходить к врачу стоматологу-гигиенисту. И два раза в сутки чистить зубы самому, а еще лучше – после каждого приема пищи.

Об этом в эксклюзивном интервью Здоровье 24 рассказал практикующий врач-стоматолог со стажем, доктор медицинских наук и профессор Заблоцкий Ярослав.

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Стоматолог Ярослав Заблоцкий “По разным данным от 60 до 70 процентов украинцев имеют пародонтит. Это инфекция и она наследственная. И это приводит к тому, что люди в старшем возрасте теряют идеально здоровые зубы. Человек считает, что у него классная генетика, и зубы можно не чистить. А в 50 лет – пародонтит. И надо удалить все зубы".

Как правильно чистить зубы:

- взрослому: щетка должна быть на 50% на зубе, на 50% – на деснах, щетка под углом 45 градусов, чтобы "выметать" грязь из-под десен, предотвращать пародонтит;

- ребенку: щетка должна быть только на зубах.

Больше о проблемах украинской стоматологии – читайте в интервью.

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