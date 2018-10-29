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      Как правильно читать детям сказки: объясняет психолог

      73 Читати новину українською
      Как правильно читать детям сказки
      Как правильно читать детям сказки / thegreatcoursesplus.com

      Сказки – это самый простой способ объяснить детям, как работает взрослый мир. И читать сказки нужно правильно.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказала психолог Мария фабрич.

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      Она советует читать с детьми сказки, не делая из этих историй шаблон.

      Не нужно говорить, что эта сказка – лучший сценарий для ребенка. Во время чтения спрашивайте у ребенка как ему эта история, что он в истории видит.

      Спрашивайте ребенка, кто из героев ему больше нравится. Даже если ему понравится стрела, которую выпустил главный герой, то не стоит терять сознание.

      Як правильно читати дітям казки
      Как правильно читать детям сказки

      Дети только исследуют мир. Возможно, им завтра-послезавтра понравится другой герой. Такое явление вполне нормальное.

      Не стоит также предвзято говорить о героях. К примеру, если баба Яга такая злая, тогда почему к ней идут за советом. Из-за таких ситуаций у ребенка возникает когнитивный диссонанс – сопоставление противоречивых взглядов.

      Что советует психолог родителям:

      1. Не мешать видеть детям в сказках то, что они в них видят.

      2. Меняйте финалы. Можно спросить ребенка, как еще может закончиться сказка, что могло бы дальше произойти с героями.

      Сценарий каждой второй сказки утыкается в свадьбу. Одни от него бегут. Их пугает не брак или свадьба, а сценарий, который заканчивается на свадьбе.

      Діти лише досліджують світ
      Дети только исследуют мир

      Однако когда ребенок готов думать и знает, что есть разные варианты, то он будет смотреть на мир и жизненные ситуации с разным вектором. Ребенок научится делать выбор и думать, что будет дальше.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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