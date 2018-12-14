Прежде всего нужно обратить внимание на то, что не для всех препаратов правила проведения инъекций являются одинаковыми. Есть препараты, которые вводятся в вену, есть препараты, которые вводятся внутримышечно, а есть препараты, которые вводятся подкожно. Соответственно, то, как правильно делать уколы, зависит от способа введения.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала главная медицинская сестра Европейской сети медицинских учреждений Medicover Ольга Наконечная.

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По ее словам, в то же время есть несколько общих правил для всех видов инъекций.

Медицинская сестра Ольга Наконечная "Обязательным условием являются тщательно вымытые руки, одетые резиновые перчатки. Далее следует осмотреть ампулу, убедиться в правильности названия и концентрации препарата. Необходимо подготовить стерильный шприц, вату, спиртовые салфетки. Набрать в шприц необходимое количество препарата, не касаясь иглой стенок ампулы. Протереть спиртовой салфеткой участок кожи для введения препарата, поднять шприц иглой вверх и выпустить небольшое количество препарата, чтобы в шприце не осталось воздуха. Только после этого вводится игла, в соответствии с видом инъекции"

Многим кажется, что чем быстрее вводится лекарство, тем меньше боли испытывает пациент. Но это не так. Медленное введение препарата является менее болезненным. Когда весь препарат введен, извлеките иглу, протрите место укола спиртовой салфеткой и слегка разотрите место введения.



Введение препарата медленно сделает процедуру менее болезненной

Также можно делать несколько инъекций в одну ягодицу. Но если пациенту назначен длительный курс лечения, инъекции следует делать поочередно в обе ягодицы, каждый раз отступая примерно по 1 см от места предыдущего укола.

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