Как правильно есть сладости при диете: 3 полезных правила

Часто люди, которые стремятся избавиться от лишних килограммов, не могут отказаться от сладостей. Диетологи и фитнес-тренеры в один голос заявляют, что лакомства не помогают при похудении, поэтому стоит их или заменить, или потреблять правильно.

В журнале Cosmopolitan эксперты поделились легкими правилами, которые помогут сохранить изящную форму и при этом не отказываться полностью от сладостей.

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Правило №1. Маленькие порции

Маленькие порции десертов – залог для диеты

Если вы на самом деле решили похудеть, то чрезмерное поедание сладостей отнюдь не поможет бороться с лишними килограммами, а наоборот добавит вредных калорий. Поэтому эксперты советуют есть лакомства маленькими порциями. Однако, для достижения результата делайте это редко.

Правило №2. Легкие десерты

Низкокалорийные десерты

Поедание выпечки или сладостей с кремом не поможет в борьбе с лишними килограммами. Поэтому стоит выбирать легкие лакомства, как йогуртовое мороженное, сорбет, панакота. Убедитесь, что сладости сделаны из обезжиренных сливок, иначе лишних сантиметров на талии можно не избежать. По словам экспертов, такой "праздник живота" следует делать не более одного раза в неделю.

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Если же вы уже достигли желаемого веса и параметров, тогда количество низкокалорийных лакомств можно увеличить. В таком случае эксперты допускают, что можно позволять себе сладкое 2 - 3 порции в неделю, однако не забывать о мере.

Правило №3. Полезные сладости

Полезные сладости стоит есть в небольших количествах

Не стоит забывать о том, что даже полезные лакомства в больших количествах вредны для фигуры. Поэтому маленькие порции сухофруктов, горького шоколада или меда можно есть только раз в неделю. При этом диетологи советуют это делать в первой половине дня.