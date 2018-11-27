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      Как правильно говорить с детьми о терроризме: объяснение психолога

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      Как правильно говорить с детьми о терроризме
      Как правильно говорить с детьми о терроризме / gudstory.com

      После нападения России на украинские суда большинство родителей становятся взволнованными, они не спят, следят за новостями, общаются об этом дома. А дети все это чувствуют.

      Автор ряда книг по воспитанию детей Светлана Ройз рассказала, как говорить с детьми о терроризме, говорится в заметке в Facebook.

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      В таких обстоятельствах ребенок ищет у родителей поддержку, опору. Поэтому взрослому нужно справиться с собственной тревогой, чтобы вместить в себя тревогу ребенка.

      Психолог отмечает, что чем меньше ребенок, тем меньше нужно ему информации. Поэтому ребенку до 2 лет нужно сказать, что все хорошо, что родители с ним, в безопасности. Обязательно нужно занимать малыша, держать за ручку, спинку, чтобы ребенок чувствовал тепло и опору.

      Ребенок в 10 лет должен знать, что родители расстроились из-за услышанной новости. Нужно сказать, что есть люди, которые сделали другим людям больно. И сейчас многие об этом беспокоится. Нужно, чтобы ребенок понял, что есть плохие люди, но мир не плох. Родителям необходимо дистанцировать новость от ребенка.

      Если ребенок что-то спрашивает, обязательно отвечайте на это, поскольку он будет продолжать свои поиски в других местах. Объясните, что нужно делать ребенку в экстремальных ситуациях и какие телефоны служб он должен знать.

      Слова, которые важно слышать ребенку:

      "Сейчас мы в безопасности. Я и многие другие сделаем все, чтобы мы были в безопасности".

      "У всех своя жизнь и своя судьба. Я верю в то, что у нас будет все хорошо".

      "Плохих людей гораздо меньше, чем хороших. Вспомним всех, кто тебя любит и кто о тебе заботится".

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      Как родителям помочь ребенку не паниковать

      Как родителям помочь ребенку не паниковать

      1. Попробуйте поиграть. Пусть в голове ребенка будет игра. А не страх.

      2. Обнимайте ребенка, сделайте массаж ножек или спины.

      3. Пусть ребенок снимает напряжение физически – кричит, бегает, прыгает, и тому подобное.

      4. Раскрашивайте ладошки. Важные дополнительные грани, ребенок рисует в пределах линий.

      5. Мастерите с ним из тех материалов, над которыми можешь чувствовать контроль – глина, пластилин, песок, тесто.

      6. Делайте упражнения на дыхание.

      7. Фантазируйте и создавайте собственный безопасный мир.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Психология
      Источник: 24 Канал
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