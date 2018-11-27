Как правильно говорить с детьми о терроризме: объяснение психолога

После нападения России на украинские суда большинство родителей становятся взволнованными, они не спят, следят за новостями, общаются об этом дома. А дети все это чувствуют.

Автор ряда книг по воспитанию детей Светлана Ройз рассказала, как говорить с детьми о терроризме, говорится в заметке в Facebook.

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В таких обстоятельствах ребенок ищет у родителей поддержку, опору. Поэтому взрослому нужно справиться с собственной тревогой, чтобы вместить в себя тревогу ребенка.

Психолог отмечает, что чем меньше ребенок, тем меньше нужно ему информации. Поэтому ребенку до 2 лет нужно сказать, что все хорошо, что родители с ним, в безопасности. Обязательно нужно занимать малыша, держать за ручку, спинку, чтобы ребенок чувствовал тепло и опору.

Ребенок в 10 лет должен знать, что родители расстроились из-за услышанной новости. Нужно сказать, что есть люди, которые сделали другим людям больно. И сейчас многие об этом беспокоится. Нужно, чтобы ребенок понял, что есть плохие люди, но мир не плох. Родителям необходимо дистанцировать новость от ребенка.

Если ребенок что-то спрашивает, обязательно отвечайте на это, поскольку он будет продолжать свои поиски в других местах. Объясните, что нужно делать ребенку в экстремальных ситуациях и какие телефоны служб он должен знать.

Слова, которые важно слышать ребенку:

"Сейчас мы в безопасности. Я и многие другие сделаем все, чтобы мы были в безопасности".

"У всех своя жизнь и своя судьба. Я верю в то, что у нас будет все хорошо".

"Плохих людей гораздо меньше, чем хороших. Вспомним всех, кто тебя любит и кто о тебе заботится".



Как родителям помочь ребенку не паниковать

Как родителям помочь ребенку не паниковать

1. Попробуйте поиграть. Пусть в голове ребенка будет игра. А не страх.

2. Обнимайте ребенка, сделайте массаж ножек или спины.

3. Пусть ребенок снимает напряжение физически – кричит, бегает, прыгает, и тому подобное.

4. Раскрашивайте ладошки. Важные дополнительные грани, ребенок рисует в пределах линий.

5. Мастерите с ним из тех материалов, над которыми можешь чувствовать контроль – глина, пластилин, песок, тесто.

6. Делайте упражнения на дыхание.

7. Фантазируйте и создавайте собственный безопасный мир.

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