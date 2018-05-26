Как правильно худеть на молочных продуктах: советы фитнес-тренера

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко в рамках программы "#14днейдолета" рассказала, почему нельзя делать разгрузочные дни на кефире и как правильно употреблять молочные продукты во время похудения.

На 9 день фитнес-программы Анита посоветовала пользователям в Instagram не злоупотреблять похудением на молочных продуктах, поскольку "все хорошо в меру".

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При злоупотреблении кисломолочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влиять на щитовидную железу (а это уже гормональный сбой). А еще это приводит к дефициту железа и цинка, что может обернуться кислородным голоданием клеток и целлюлитом,

– отметила Луценко.

Женщина добавила, что также не стоит делать разгрузочные дни на кефире. Потому что у каждого человека есть суточная норма молочных продуктов, которые он должен употребить. Избыток одного из таких продуктов может плохо отразиться на самочувствии.



Молочные продукты

"Допустимая суточная норма молочных продуктов: 150 г творога + 250 мл кефира или 250 мл йогурта без добавок + 40 г сыра твердого. Не употребляйте обезжиренные продукты – в них добавляют сахар вместо жира", – подытожила знаменитая фитнес-тренер.