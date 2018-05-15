Как правильно измерить давление: 5 простых правил

Измерение кровяного давления используют как один из начальных параметров диагностики состояния пациента. Но есть люди, которым важно постоянно быть в курсе – какое у них давление, чтобы уберечь себя от негативных последствий.

Об этом рассказал врач, сердечно-сосудистый хирург Андрей Ярка в комментарии 24 Каналу.



В частности, благодаря измерению давления можно выявить артериальную гипертонию. Чтобы правильно измерить давление, необходимо соблюдать несколько простых правил.

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Нельзя измерять давление утром сразу после пробуждения. Его можно мерить хотя бы через 20-30 мин. Также не стоит этого делать после физической активности. Для точных замеров человек должен находиться в удобном кресле. Кроме того, давление необходимо измерить на обеих руках, поскольку оно бывает разным.

Как правильно измерить артериальное давление: правила

Можно измерить себе давление самостоятельно, но это можно делать после определенной практики под наблюдением специалиста. Если вы самостоятельно измеряете давление, то это нужно сделать трижды, приняв во внимание третий результат.



Не забывайте – электронный тонометр может давать результаты с погрешностью.



По данным Всемирной организации здравоохранения, артериальное давление более 130/80 (верхнее давление – давление выброса сердца, нижнее – давление сопротивления сосудов, в которые сердце пытается влить кровь) – это уже гипертония.

5 правил измерения давления

1. измеряем давление на обеих руках;

2. измеряем давление утром и вечером;

3. после сна ждем 20-30 мин;

4. не меряем давление после физических нагрузок;

5. в случае, когда человек меряет давление себе сам, принимаем во внимание третий результат.

Что такое артериальное давление? Это кровяное давление, которое замеряется на артериях и определяет силу давления крови на стенках артерий во время систолы и диастолы сердечной мышцы.