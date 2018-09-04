Как правильно купать новорожденного: советы и рекомендации

Современные мамы по-особенному подходят к вопросу ухода за малышом. Не менее важным является купание новорожденных, ведь это очень важная составляющая гигиены и здоровья.

Купать ребенка можно как только зажила пупочная ранка пишет "Мамоведия". Лучше всего купать малыша перед сном на голодный желудок, Выберите одно и то же время, после этого его нужно покормить и уложить спать.

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Убедитесь, что у вас есть все, что нужно для купания:

детская ванна;

средство для купания новорожденных;

зеленка, перекись водорода;

ушные палочки (для обработки пупочной раны);

полотенце / пеленка;

ватные диски;

кипяченая вода;

гребень.

Как правильно купать новорожденного

Воду для купания не обязательно использовать кипяченую, можно проточную, но предварительно нужно хорошо вымыть ванночку пищевой содой и облить кипятком.

Температура воды может быть 34-37 градусов, а температура помещения должна были 20-22 градусов. Через некоторое время можно снизить температуру воды до 28 градусов. Таким образом детский организм будет закаляться. Не стоит злоупотреблять отварами трав, если не было назначений врача.

Во время водных процедур придерживайте малыша одной рукой, другой поливайте водой тело ребенка. Движения не должны быть резкими. Во время купания пойте песни и поглаживайте малыша. Средством для купания обработайте складочки, шею, промежность. Если у новорожденного густые и длинные волосы, то мойте его раз в неделю.

После окончания водных процедур смочите ватные диски в кипяченой воде и увлажните все лицо. Глаза необходимо умывать движениями от внешнего угла глаза к внутреннему. Ушки тоже можно легко промыть ватными дисками, ни в коем случае не используйте ушные палочки. После этого высушите тело ребенка и обработайте пупочную ранку, если она не зажила. С помощью расчески вычесывайте себорейные корочки.

Заверните малыша в полотенце после купания

Если нет возможности помыть малыша в ванночке, то нужно или обмывать части тела, или обтирать влажным полотенцем.

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