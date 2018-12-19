Как правильно мыть голову: советы врача

Основа ухода за волосами – держать их в идеальной чистоте. Мытье головы – самая частая процедура, к которой мы прибегаем в уходе за волосами.

Об этом сообщила врач-трихолог Оксана Илькив.

Читайте также: Как остановить выпадение волос осенью: советы врача

Волосы необходимо мыть по мере необходимости, но делать это следует правильно. Частота мытья определяется индивидуально в зависимости от типа кожи головы.

1. Тщательно расчесывайте волосы перед мытьем. Расчесывание стимулирует кровоснабжение волосистой части головы, а также удаляет часть загрязнений: средств для укладки, перхоть, частицы пыли.

2. Оптимальная температура воды для мытья волос составляет 50-55 градусов. Именно такой температурный режим способствует хорошему растворению кожного сала, легкому удалению грязи, а также улучшает кровообращение.

3. Шампунь должен соответствовать типу кожи головы. Наносить шампунь прямо на волосы не рекомендуется. Необходимое количество шампуня следует развести в небольшом количестве воды и полученный раствор нанести на голову, равномерно распределив по всей длине волос. Небольшое количество шампуня можно просто растереть в ладонях и нанести на влажные волосы.

4. Старайтесь использовать ровно столько шампуня, сколько необходимо. От большого количества шампуня волосы не станут чище, а тщательно вымыть его с волос станет сложнее. После нанесения шампуня на волосы, подушечками пальцев круговыми движениями мягко массируем кожу головы, создавая обильную пену. Смываем пену и повторяем процедуру.



Наносить шампунь прямо на волосы не рекомендуется

5. Ополаскиванию волос следует уделить не меньшее внимание, чем самой процедуре мытья, поскольку остатки шампуня придают волосам матовость и клейкость, а засохшие частицы опадают как перхоть. Невымытые остатки шампуня являются одной из причин быстрого загрязнения волос.

6. После мытья головы на волосы нанести кондиционер, подержать несколько минут и ополоснуть волосы прохладной водой.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.