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      Как правильно мыть голову: советы врача

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      Как правильно мыть голову
      Как правильно мыть голову / маникюр.org

      Основа ухода за волосами – держать их в идеальной чистоте. Мытье головы – самая частая процедура, к которой мы прибегаем в уходе за волосами.

      Об этом сообщила врач-трихолог Оксана Илькив.

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      Волосы необходимо мыть по мере необходимости, но делать это следует правильно. Частота мытья определяется индивидуально в зависимости от типа кожи головы.

      1. Тщательно расчесывайте волосы перед мытьем. Расчесывание стимулирует кровоснабжение волосистой части головы, а также удаляет часть загрязнений: средств для укладки, перхоть, частицы пыли.

      via GIPHY

      2. Оптимальная температура воды для мытья волос составляет 50-55 градусов. Именно такой температурный режим способствует хорошему растворению кожного сала, легкому удалению грязи, а также улучшает кровообращение.

      3. Шампунь должен соответствовать типу кожи головы. Наносить шампунь прямо на волосы не рекомендуется. Необходимое количество шампуня следует развести в небольшом количестве воды и полученный раствор нанести на голову, равномерно распределив по всей длине волос. Небольшое количество шампуня можно просто растереть в ладонях и нанести на влажные волосы.

      4. Старайтесь использовать ровно столько шампуня, сколько необходимо. От большого количества шампуня волосы не станут чище, а тщательно вымыть его с волос станет сложнее. После нанесения шампуня на волосы, подушечками пальцев круговыми движениями мягко массируем кожу головы, создавая обильную пену. Смываем пену и повторяем процедуру.

      Як правильно мити голову
      Наносить шампунь прямо на волосы не рекомендуется

      5. Ополаскиванию волос следует уделить не меньшее внимание, чем самой процедуре мытья, поскольку остатки шампуня придают волосам матовость и клейкость, а засохшие частицы опадают как перхоть. Невымытые остатки шампуня являются одной из причин быстрого загрязнения волос.

      6. После мытья головы на волосы нанести кондиционер, подержать несколько минут и ополоснуть волосы прохладной водой.

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      Теги: Здоровье Советы Здоровая жизнь Гигиена
      Источник: Здоров'я 24
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