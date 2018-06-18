12:32
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Блоги Владимир Спиваковский
Владимир Спиваковский

Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат

77
Верховна Рада Украины
Верховна Рада Украины / kaztag.info

Профессионалы приходят во власть из бизнеса, но в этой власти не могут даже бизнес-план составить. Так что же это за бизнесмены?..

Общественные деятели приходят во власть из социального сектора, но не понимают целей общества и его приоритетов. Так что же это за общественные деятели?..

Читайте также: Депутат Верховной Рады задекларировал в России 5 квартир и землю

Кумовья и сваты приходят от "своих", но понятия не имеют, что этим "Своим" надо, и проваливают любые дела. Так что же это за кумовья?..

Технари приходят из вузов лиги Плюща и тупо считают тарифы, проценты, ставки и дебеты-кредиты, пренебрегая жалобами обнищавших граждан, и не понимая, а какой вообще результат должен быть от реформы экономики. Типа, мы, технари, так посчитали. А там будь что будет. И Бог с вами.

Иностранцы приезжают "оттуда" и говорят: Надо так-то и так-то, тогда будет так-то и так-то. А если не делать так-то и так-то, то будет не-так-то и не-так-то. Но кто их слушает, если у них ничего не получается?

Выход? Кого набирать?

Критерий простой. Как только человек произнес: я изучу и разберусь, – сразу до свиданья.

Потому что я как представил себе, что я приглашу на работу повара, а он скажет: я тут поизучаю месяц-другой поваренную книгу, а потом что-нибудь сварю.

Нетушки... Назвался поваром – становись к плите сразу, вари борщ, да так, чтобы потом все тарелку вылизали и сказали: спасибо, было вкусно. И попросили добавки.

Так и всех других набирать во власть: пусть составят меню своих "блюд" во вверенной им отрасли, городе, бизнесе. А мы это меню выберем. Кстати, заодно и на цены этих блюд посмотрим – это будет очень интересно.

Так что теперь мы кадры будем набирать правильные.

Читайте также: Кто приложил руку к скандальной норме Антикорсуда, которая возмутила общественных активистов

Автор: Владимир Спиваковский
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Администрация Президента Верховная Рада Президент Украины Кабинет Министров Украины
Источник: Владимир Спиваковский
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сегодня, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 77
В России медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка: жуткое видео
сегодня, 09:43 В России медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка: жуткое видео
469
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Как финал Лиги Чемпионов повлиял на имидж Украины: впечатления фанов
сегодня, 09:58 Как финал Лиги Чемпионов повлиял на имидж Украины: впечатления фанов
Олена Кук 597
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сегодня, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1340
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук