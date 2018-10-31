Как правильно одевать ребенка осенью: советы врача

Часто родители из-за чрезмерной заботы одевают ребенка на прогулку как капусту, результат — малыш болеет более 10 раз в год.

Об этом рассказал врач-педиатр с многолетним стажем Игорь Гайдук, пишет "Высокий замок".

"Часто приходится бороться с мамами и бабушками, которые кутают детей, тем самым перегревая их. Одевайте ребенка так, как одеваетесь сами. Сколько одежды на себя — столько и на ребенка", – подчеркнул он.

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Со слов врача, то, что на ребенка нужно одевать на одну вещь больше, миф. Ведь малыши до 5 лет имеют пульс более 100 ударов за минуту, а кроме того, еще и много двигаются. Поэтому благодаря быстрому обмену веществ и активному образу жизни ваше чадо не замерзнет.

Часто можете увидеть детей перегретых. Замерзших – крайне редко,

– добавил он.

Не стоит паниковать и надеть на ребенка шапочку – надуть ушки невозможно. Наилучшим для ребенка является капюшон, который защитит и не приведет к перегреву организма.

Если на улице — от 0 до +5 градусов тепла – шею ребенка можно прикрыть легким шарфом.

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