Как правильно переводить деньги на карточку, не нарушая закон: объяснение Нацбанка

В Украине с 28 апреля вступили в силу новые требования для осуществления платежей. В Нацбанке уверяют, что нововведения никак не повлияют на большинство обычных операций по переводу денег.

Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в частности с карты на карту, не будет, уверяют в госрегуляторе. Пресс-служба НБУ в своем разъяснении рассказала о том, как правильно осуществлять платежи с 28 апреля.

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Главные нововведения относительно перевода денег: объяснение НБУ

Если гражданин имеет 10 тысяч гривен, которые хочет передать родственнику или знакомому, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника? Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Такую уплату можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка.

Если же гражданин имеет исключительно наличные – тогда этот платеж можно сделать:

в отделении банка, имея с собой паспорт,

через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы, которые технологически смогут обеспечить верификацию плательщика.

Если это, например, банкомат банка, в котором плательщик имеет карточку, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карточки.

Как перевести средства в сумме до 5 тысяч гривен? В этом случае безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений. Дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированны. Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это – низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять.

Если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5 тысяч грн, имея при себе паспорт, он не должен подтверждать банку происхождение своих средств. Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы.

Подтверждать происхождение средств надо только во время больших – более 400 тысяч грн – операций.

Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты, ограничения? Как и раньше, никаких лимитов и ограничений на зачисление средств на счет, перечисленных из-за границы, валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.

Нужна ли идентификация при покупке товара в интернет-магазине на 40 тысяч гривен, если это перевод на карту? Если поставка товара будет через почтового оператора? Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, предусмотренное в законе.

Нужна ли идентификация при переводе наличными через международную систему перевода средств?​ Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам. Можно ли делать платежи на благотворительные цели 10 тысяч гривен на лечение людям. Как теперь с этим будет? Все будет по-прежнему. Никаких ограничений на безналичные платежи закон не устанавливает.

Как теперь пользоваться электронным кошельком? Нужно ли клиенту идентифицироваться? И какие документы нужно показать? Надо ли идентифицировать пользователей мобильных операторов? Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков потребуется. Но не таких кошельков, которые используются абонентами для оплаты мобильных услуг. Закон не устанавливает требований к мобильным операторам. Речь идет о клиентах, которые самостоятельно открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции – покупать товары, платить за услуги. Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужно будет их паспорт и идентификационный код. Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.

Обратите внимание! Финансовый мониторинг – это контроль за финансовыми операциями, чтобы выявить незаконные действия с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, распространение оружия массового уничтожения.

Как будут наказывать нарушителей

Наказывать за нарушение украинского законодательства относительно финансовых операций будут штрафами. В новом законе их размер увеличили: