Как правильно питаться и выбирать продукты: важные советы

Греческий Гиппократ – человек, которого считают одним из выдающихся лиц в истории медицины, – в свое время говорил: "Мы – то, что мы едим". Всемирная организация здравоохранения недавно это только подтвердила.

Действительно, наше здоровье на 70% зависит от питания, и только на 30% – от экологии и других факторов. Неправильная пища вызывает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ.

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В Минздраве раньше заявили, что две третьих всех болезней в Украине являются следствием именно неправильного питания. По подсчетам ученых, уровень смертности в Украине из-за неправильной еды достигает почти 40%. А это – самый высокий показатель в Восточной Европе.

Украинцы едят слишком много хлеба, сладостей, соли, жареных продуктов и подсолнечного масла. А фруктов, орехов и рыбы в нашем рационе, наоборот, мало.

Кроме этого, в магазинах мы часто выбираем "кота в мешке", не вчитываясь в этикетку на продуктах. Это не так касается даты изготовления или производителя, как составляющих товара.



Не стоит всегда верить только яркой рекламе

Опасные пищевые добавки, красители, подсластители и консерванты – накапливаясь в организме, они приводят к необратимым последствиям, а еда становится ядом.

На что нужно обратить внимание при выборе продуктов

1. Обязательно читайте состав товаров. Выбирайте те, в которых он самый короткий. Качественные продукты содержат минимум консервантов и пищевых добавок. Потому у них маленький срок годности. Иначе – продукт переполнен канцерогенами, даже, если о них не указано на упаковке.



Читать склад товара – обязательно

2. Самые опасные красители чаще всего в детских пищевых продуктах. Особенно в сладостях: именно их производитель делает наиболее красочными и чрезмерно сладкими, чтобы привлечь внимание детей.

3. Производители часто злоупотребляют знаком "без ГМО". Он важен только в колбасных изделиях, майонезе, консервированной кукурузе, чипсах и других продуктах, содержащих белок. На остальной пище – это просто маркетинговый ход.



Этот знак часто используют в маркетинговых целях

4. Особое внимание стоит обращать на пищевые добавки "Е". Их добавляют, чтобы улучшить цвет, вкус или увеличить срок хранения продуктов. Часть добавок имеет разрешение от Минздрава, но многие являются запрещенными в мире.



Как пищевые добавки влияют на организм человека

Все опасные "ешки" запомнить сложно, поэтому стоит записать их на листе или скачать специальную программу на телефон.

5. Не искушайтесь обезжиренными продуктами. Туда для поддержания консистенции и вкуса добавляют сахар. А это, хоть и без жира, все равно вредно для здоровья.

6. Идя в магазин, берите с собой очки. Так сможете прочесть даже самый мелкий шрифт на упаковке. Помните, этикетка – это важная подсказка, которая может спасти ваше здоровье.