Как правильно питаться во время беременности

Беременность – это особый период, во время которого необходимо придерживаться другого рациона.

Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии психолог, инструктор по подготовке к родам, доула Тамара Андреева.

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1. Придерживайтесь дробного питания

Чаще всего это три основных приема пищи и 2-3 перекуса. Таким образом женщина не переедает и не ходит голодной.

И важно, чтобы была вся пищевая пирамида: овощи, злаки, рыба, мясо, кисломолочные продукты.

Доула советует есть углеводы до обеда, после обеда – белковую пищу. И – соблюдать водный режим. Хотя бы 30 миллилитров на килограмм веса, но не кофе или чая. Важно, чтобы это была чистая вода. Это как раз профилактика отеков, растяжек, это здоровая кожа.

2. Не ешьте за двух или трех

Такая привычка приведет к проблемам со здоровьем.

3. Придерживайтесь здорового питания

Лакомство с ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями очень серьезно сказываются на вашей поджелудочной и также проходят плацентарный барьер и в микродозах попадают к вашему ребенку.

Важно употреблять свежеприготовленную домашнюю пищу, чтобы не допустить пищевого отравления.

4. Не заедайте страхи

Когда женщина готовится к родам и не узнает информацию, которая дает ей уверенность и поддержку, страхи занимают все большую позицию. Перед родами беременная начинает заедать это чем-то вкусненьким. А вот беременные, которые ходят на курсы, этого не делают.

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