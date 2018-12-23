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      Как правильно подготовиться к осмотру гинеколога

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      Что делать перед приемом у гинеколога
      Что делать перед приемом у гинеколога / ostrnum.com

      Подготовиться к приему у гинеколога достаточно несложно, эти простые шаги не отнимут много вашего времени.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      По словам врача перед приемом у врача желательно придерживаться обычных правил гигиены, но важно не переусердствовать. Достаточно просто принять душ, как обычно, а какие-то дополнительные водные процедуры совсем не нужны.

      прийом в гінеколога
      Перед приемом у гинеколога желательно не использовать антибактериальные средства гигены

      Слишком высокая активность в этом плане может привести к вымыванию микрофлоры влагалища, что в свою очередь станет причиной недостоверности результатов анализов (особенно это актуально для пациенток, которых беспокоят выделения).

      Нельзя делать спринцевание любыми растворами или даже простой водой, так как эти действия также могут исказить результаты мазков. Также за 2 дня до запланированной консультации желательно не заниматься сексом и не использовать средства личной гигиены, в составе которых есть антибактериальные компоненты.

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      "Непосредственно перед осмотром желательно сходить в туалет, чтобы мочевой пузырь был пустым. Важно ничего не скрывать от врача, потому что его задача – объективно оценить состояние вашего здоровья и помочь".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Советы Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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