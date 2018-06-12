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Как правильно похудеть: советы диетолога актрисы Марго Робби

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Марго Робби
Марго Робби / Harper's Bazaar Australia

Звездный диетолог Дана Джеймс, которая сотрудничает с голливудскими знаменитостями, в частности, актрисой Марго Робби и супермоделями бренда Victoria's Secret, назвала самые распространенные ошибки при похудении.

С чего начать

По словам эксперта, только подсчета калорий и занятий в спортзале недостаточно, чтобы поддерживать здоровый вес, пишет My Domaine.

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Джеймс считает, что на способность человека быстро и эффективно терять лишние килограммы, а также поддерживать здоровый вес, влияет много факторов, среди которых генетика, гормональный фон и даже эмоциональность человека.

Похудение – это достаточно сложный процесс. Способность организма избавляться от лишнего веса связана не только с едой и физическими упражнениями. Популярная в наши дни система подсчета калорий крайне неадекватна. На самом деле на способность организма избавляться от лишнего веса и поддерживать его в будущем влияют совершенно разные факторы, включая сон, гормоны, прием медикаментов, состояние здоровья кишечника, наши эмоции и гены,
– уверяет диетолог.

Диетолог Дана Джеймс работает с актрисой Марго Робби

Формула похудения

Джеймс советует изменить свой подход к похудению и взять за основу разработанную ею формулу, которая поможет избавляться от лишнего веса эффективнее.

Диетолог рекомендует придерживаться формулы, которая включает в себя контроль, сбалансированное питание, физическую активность, полноценный сон, поддержание здоровья кишечника и борьбу с воспалительными процессами в организме. Также специалист советует принимать во внимание побочные эффекты от медикаментов, которые человек употребляет в момент похудения, а также эмоциональное состояние и генетику.

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"У вас есть возможность влиять на все эти факторы, кроме генов, которые хотя и влияют на вашу фигуру, но играют меньшую роль в вашей борьбе с лишним весом. Помните, что плохой сон может увеличивать голод и количество потребляемой пищи, а проблемы с щитовидной железой, инсулином, эстрогеном или кортизолом провоцируют набор лишнего веса. Кроме того, хронические воспалительные процессы в организме, включая проблемы с кишечником, могут снижать эффективность диеты и приводить к набору лишнего веса", – отмечает Джеймс.

Диетолог также отмечает, что чрезмерно ограничивая себя в еде или следуя строгим диетам, человек может попасть в ловушку и в результате быстро похудеть, но затем набрать еще больше веса, чем в начале своей борьбы за хорошую фигуру.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Голливуд Диеты
Источник: 24 Канал
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