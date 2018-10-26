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      Как правильно разговаривать с ребенком: советы в инфографике

      97 Читати новину українською
      Как правильно разговаривать с ребенком
      Как правильно разговаривать с ребенком / changeonelife.ua

      Рано или поздно ваш ребенок начнет копировать родителей, ведь характер ребенка формируется под влиянием личного примера. Здесь также важно правильно общаться с ребенком, но, к сожалению, не все родители умеют это делать.

      Далеко не все родители умеют правильно разговаривать с детьми и допускают множество ошибок в общении, сами того не осознавая.

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      Поэтому как общаться с ребенком правильно, не допуская распространенных ошибок и не оскорбляя свое чадо – смотрите в инфографике.

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Советы Дети
      Источник: 24 Канал
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