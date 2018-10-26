Как правильно разговаривать с ребенком: советы в инфографике

Рано или поздно ваш ребенок начнет копировать родителей, ведь характер ребенка формируется под влиянием личного примера. Здесь также важно правильно общаться с ребенком, но, к сожалению, не все родители умеют это делать.

Далеко не все родители умеют правильно разговаривать с детьми и допускают множество ошибок в общении, сами того не осознавая.

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Поэтому как общаться с ребенком правильно, не допуская распространенных ошибок и не оскорбляя свое чадо – смотрите в инфографике.

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