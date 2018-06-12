Как правильно размораживать мясо: подборка полезных лайфхаков

Уже давно не секрет, что блюда из свежего мяса смакуют гурманам больше всего. Однако бывают случаи, когда приобрести свежее мясо не всегда получается, а в морозильной камере у вас еще осталась грудинка курятины, которую можно использовать для приготовления ужина.

В таких случаях следует знать, как правильно и что главное – быстро разморозить ваше любимое мясо. Полагаясь на следующие советы, ваше блюдо обязательно будет не только вкусным, но и полезным.

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В каких случаях нельзя замораживать мясо:

• не стоит замораживать мясо в домашней морозильной камере, поскольку мясным продуктам не слишком подходит температурные режимы, которые предлагаются в холодильниках;

• нельзя два раза замораживать мясо, так как при повторном замораживании окончательно потеряется вкус и польза продукта;

• нельзя слишком долго держать мясо замороженным, поскольку на нем появляются крупные кристаллы, которые при разморозке просто разрывают волокна, и мясо теряет часть своих соков, а значит – и вкус.

Как правильно размораживать мясо и птицу

Правильная упаковка и емкость

Размораживая мясо и птицу, не снимайте с них вакуумную упаковку или пищевую пленку. Мясной продукт стоит положить в удобную емкость, особенно пластиковую, и закрыть сосуд с мясом так, чтобы осуществлялась вентиляция.

Пошаговое размораживание в холодильнике

Мясо лучше размораживать медленно и не спеша. Эксперты рекомендуют сразу не доставать его из холодильника, а переставить сначала на самую высокую полку холодильника и держать его там около 8-12 часов, в зависимости от размера куска.

Потом рекомендунтся переложить мясо на среднюю полочку и удерживать его там еще 3-6 часов, тщательно переворачивая. После такого поэтапного размораживания достаньте мясо из холодильника и оставьте его привыкать к комнатной температуре. Снимите вакуумную упакову и приступите к приготовлению блюда.

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Размораживание мяса в воде

Извлеките замороженное мясо из морозильной камеры и заверните его в пакет, поместив в раковину или глубокую посуду. Включите струю холодной воды и в течение 1,5 часа наблюдайте, пока мясо не оттает и не станет мягким.

Размораживание мяса в микроволновке

Чтобы разморозить мясо с помощью микроволновой печи, выберите специальный режим разморозки, периодически переворачивайте куски для более равномерного оттаивания. Но стоит знать, что в таком случае вкус мяса и его сочность ощутимо пострадают, поэтому лучше размораживать мясо заранее.