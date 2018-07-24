Как правильно реагировать, когда ваш ребенок оскорбил другого: советы психолога

Часто на детских площадках дети могут друг друга обидеть, что-то отобрать или даже ударить. В таком случае нельзя ни в коем случае ругать и запугивать своего ребенка.

Об этом рассказала психолог Ольга Товпенко, передает "Обозреватель".



Поскольку общение со своим чадом играет очень важную роль в формировании личности – важно быть максимально осторожным.

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1. Если ваш ребенок оскорбил другого – не нападайте на него и не ругайте. Это не повод наказывать, а повод – учить. Если, например, ребенок толкнул другого в песочнице, то стоит сначала его поднять и отряхнуть от песка. После этого извинитесь перед чужим ребенком.



После этого следует коротко и спокойно объяснить ребенку – почему так делать не стоит и попросить ребенка извиниться перед жертвой.

Если ваш ребенок оскорбил другого – не ругайте его, а доступно объясните ситуацию



2. Если ребенок отбирает чужие вещи, первая реакция родителей должна быть по следующей формуле: "Стоп!" + объяснение: "Мы не отбираем чужие вещи" + инструкция: "Спроси разрешение" (если нужно подсказываете, как: "Скажи: можно мне это взять?").



Если другой ребенок отказывает, то проявите сострадание к своей: "Мне жаль, но мальчик не разрешает. Давай..." и переключаете его внимание на другие занятия.



3. Если малыш заигрался и злобно оскорбляет других – придется ему показать край "границы": "Мы будем вынуждены пойти, если ты не можешь играть с мальчиком". Если не помогает и второе предупреждение, вы должны покинуть место – ребенок усвоит правила и сможет владеть собой лучше.

После спокойно изложенных ребенку объяснений, он усвоит правила и сможет владеть собой лучше

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