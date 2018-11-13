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      Как правильно реагировать на провокации

      34 Читати новину українською
      Как правильно реагировать на провокации
      Как правильно реагировать на провокации / vz.lt

      Время от времени человек не по собственному желанию попадает в определенные провокационные ситуации на работе, в личной жизни или просто на улице.

      Об этом пишет астропсихолог Виктория Тори в Facebook.

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      Она назвала несколько рекомендаций, чтобы справиться с провокацией и правильно на нее среагировать.

      1. Пока вы втягиваетесь в игру, с вами будут играть.

      2. Старайтесь перейти в позицию наблюдателя с позиции участника провокационной ситуации.

      Намагайтеся перейти у позицію спостерігачаСтарайтесь перейти в позицию наблюдателя

      Попробуйте быть максимально спокойным, чтобы отстраниться от этой ситуации, не сопротивляйтесь, а наблюдайте.

      3. Смотрите на провокатора с любовью и принятием. Попробуйте просто слушать и позвольте быть тем, кем он является в конкретной ситуации.

      4. То, что вы услышали, не означает, что вы согласились.

      5. Вы можете выйти из конфликта в любой ситуации, когда считаете это нужным. Также вы можете не объяснять вопрос до конца.

      Ви можете вийти з конфлікту у будь-якій ситуації
      Вы можете выйти из конфликта в любой ситуации

      6. Провокатор должен сам справиться со своими эмоциями, вы не несете за них ответственность.

      7. Если вы хотите проверить, провокация ли это, или человек действительно обиделся – извинитесь перед ним. Во втором случае конфликт будет исчерпан, в первом – нет.

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      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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