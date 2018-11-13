Как правильно реагировать на провокации
Время от времени человек не по собственному желанию попадает в определенные провокационные ситуации на работе, в личной жизни или просто на улице.
Об этом пишет астропсихолог Виктория Тори в Facebook.
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Она назвала несколько рекомендаций, чтобы справиться с провокацией и правильно на нее среагировать.
1. Пока вы втягиваетесь в игру, с вами будут играть.
2. Старайтесь перейти в позицию наблюдателя с позиции участника провокационной ситуации.
Старайтесь перейти в позицию наблюдателя
Попробуйте быть максимально спокойным, чтобы отстраниться от этой ситуации, не сопротивляйтесь, а наблюдайте.
3. Смотрите на провокатора с любовью и принятием. Попробуйте просто слушать и позвольте быть тем, кем он является в конкретной ситуации.
4. То, что вы услышали, не означает, что вы согласились.
5. Вы можете выйти из конфликта в любой ситуации, когда считаете это нужным. Также вы можете не объяснять вопрос до конца.
Вы можете выйти из конфликта в любой ситуации
6. Провокатор должен сам справиться со своими эмоциями, вы не несете за них ответственность.
7. Если вы хотите проверить, провокация ли это, или человек действительно обиделся – извинитесь перед ним. Во втором случае конфликт будет исчерпан, в первом – нет.
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