Как правильно реагировать на провокации

Время от времени человек не по собственному желанию попадает в определенные провокационные ситуации на работе, в личной жизни или просто на улице.

Об этом пишет астропсихолог Виктория Тори в Facebook.

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Она назвала несколько рекомендаций, чтобы справиться с провокацией и правильно на нее среагировать.

1. Пока вы втягиваетесь в игру, с вами будут играть.

2. Старайтесь перейти в позицию наблюдателя с позиции участника провокационной ситуации.

Старайтесь перейти в позицию наблюдателя

Попробуйте быть максимально спокойным, чтобы отстраниться от этой ситуации, не сопротивляйтесь, а наблюдайте.

3. Смотрите на провокатора с любовью и принятием. Попробуйте просто слушать и позвольте быть тем, кем он является в конкретной ситуации.

4. То, что вы услышали, не означает, что вы согласились.

5. Вы можете выйти из конфликта в любой ситуации, когда считаете это нужным. Также вы можете не объяснять вопрос до конца.



Вы можете выйти из конфликта в любой ситуации

6. Провокатор должен сам справиться со своими эмоциями, вы не несете за них ответственность.

7. Если вы хотите проверить, провокация ли это, или человек действительно обиделся – извинитесь перед ним. Во втором случае конфликт будет исчерпан, в первом – нет.

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