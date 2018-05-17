Как правильно стирать детскую одежду: полезные советы

Дети очень часто загрязняют свою одежду, однако не стоит затягивать со стиркой. Все потому, что на одежде находится много бактерий.

Если же дети испачкали одежду, то его следует складывать отдельно, пишет "Наша мама".

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Складывать чистую одежду с грязной – большая ошибка.



Не стоит оттягивать со стиркой. После того, как одежда полежит день, бактерии начинают въедаться в ткань.

Стоит также обращать внимание на этикетки, где содержится информация о правилах стирки одежды – тип стирки, температурный режим и прочее.



Выбирайте моющие средства для стирки, в которых нет резкого запаха и отдушек. Лучше, чтобы они были гипоаллергенными. Не стоит использовать кондиционеры для одежды.

После стирки необходимо погладить детские вещи, чтобы убить бактерии, которые остались.

К слову, большинство женщин бросают курить до, во время беременности и когда выкармливают малыш грудным молоком. Но около 90% женщин после рождения малыша все равно возвращаются к этой вредной привычке.