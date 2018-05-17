21:42
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как правильно стирать детскую одежду: полезные советы

89 Читати новину українською
Как правильно стирать детскую одежду
Как правильно стирать детскую одежду / mamamoldova.com

Дети очень часто загрязняют свою одежду, однако не стоит затягивать со стиркой. Все потому, что на одежде находится много бактерий.

Если же дети испачкали одежду, то его следует складывать отдельно, пишет "Наша мама".

Читайте также: Что нужно сделать до родов 3 главных вещи

Складывать чистую одежду с грязной – большая ошибка.

Не стоит оттягивать со стиркой. После того, как одежда полежит день, бактерии начинают въедаться в ткань.

Стоит также обращать внимание на этикетки, где содержится информация о правилах стирки одежды – тип стирки, температурный режим и прочее.

Выбирайте моющие средства для стирки, в которых нет резкого запаха и отдушек. Лучше, чтобы они были гипоаллергенными. Не стоит использовать кондиционеры для одежды.

После стирки необходимо погладить детские вещи, чтобы убить бактерии, которые остались.

К слову, большинство женщин бросают курить до, во время беременности и когда выкармливают малыш грудным молоком. Но около 90% женщин после рождения малыша все равно возвращаются к этой вредной привычке.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Уход за младенцами Беременность и дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сегодня, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 94
сегодня, 20:01 "Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию
Яніна Ткачук 225
Выборы и компромат: потопят ли
сегодня, 19:00 Выборы и компромат: потопят ли "пленки Онищенко" Порошенко?
Інна Жолобович 368
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сегодня, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 186
Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера
сегодня, 16:02 Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера
Яніна Ткачук 372
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук