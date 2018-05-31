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Как правильно ухаживать за интимными местами: советы врача

315 Читати новину українською
Основные правила гигиены
Основные правила гигиены / independent.co.uk

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала, как правильно ухаживать за интимными местами так, чтобы не возникали неприятные ощущения и дискомфорт.

Прежде всего, носите только хлопчатобумажное белье, пишет MedOboz.

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Используйте белую мягкую туалетную бумагу без ароматизаторов. Между синтетическими колготками и чулками, выбирайте последние.

Не носите юбку и брюки, которые слишком обтягивают вас, особенно в интимных местах. Забудьте об использовании пены для ванн, кремов, мыла, интимных гелей с ароматами или ароматизаторами. Вместо последнего используйте обычное мыло и воду.

Если есть возможность, подмывайтесь после акта дефекации и мочеиспускания. Использование ежедневных прокладок каждый день не оправдано. Для этого необходимо дважды подмываться и менять белье ежедневно.

Во время стирки используйте гипоаллергенный порошок, не используйте ополаскиватели или кондиционеры.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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