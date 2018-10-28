Как правильно ухаживать за зубами детей

Уход за зубами детей и взрослых существенно отличается, особенно, если это касается младенцев.

Об этом пишет врач Екатерина Санникова в Instagram.

Во рту малыша развивается микрофлора с патогенными микробами через поцелуи, дурачок, ложечки, и тому подобное.

Уход за зубами младенцев:

обрабатывайте полость рта специальными салфетками;

используйте прорезыватели зубов, чтобы улучшить слюноотделение и самоочищение полости рта;

посещайте стоматолога раз в месяц.



Уход за зубами младенцев

После того, как прорезался первый зуб:

1. После каждого приема пищи обрабатывайте полость рта специальными салфетками;

2. Пользуйтесь зубной щеткой дважды в день;

3. Можно также купить пасту по возрасту.

Детей старше 2 лет приучайте к самостоятельной гигиене под контролем взрослого. Родители могут дочищать зубы малышам.



Детей старше 2 лет приучайте к самостоятельной гигиене

Уход за зубами детей 3 – 3,5 года:

чистка зубов дважды в день – рано и вечером;

обработка фторированным гелем для профилактики;

осмотр стоматолога раз в 3-4 месяца;

профессиональная чистка и фторирование зубов раз в 3-4 месяца и не более 4 раза в год;

использование зубной нити, если зубы растут тесно друг к другу;

использование ополаскивателей для рта (в том случае, если ребенок умеет полоскать рот).



Уход за зубами детей

Уход за полостью рта детей с 6 – 7 лет:

чистка зубов дважды в день; профессиональный осмотр зубов раз в 3-4 месяца с переходом раз в полгода; использование электрической и ультразвуковой зубной щетки; зубная нить; профессиональные чистки в кабинете стоматолога; ополаскиватель для полости рта.

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