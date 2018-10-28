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      Как правильно ухаживать за зубами детей

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      Как правильно ухаживать за зубами детей
      Как правильно ухаживать за зубами детей / kidsdentalonline.com

      Уход за зубами детей и взрослых существенно отличается, особенно, если это касается младенцев.

      Об этом пишет врач Екатерина Санникова в Instagram.

      Во рту малыша развивается микрофлора с патогенными микробами через поцелуи, дурачок, ложечки, и тому подобное.

      Уход за зубами младенцев:

      • обрабатывайте полость рта специальными салфетками;
      • используйте прорезыватели зубов, чтобы улучшить слюноотделение и самоочищение полости рта;
      • посещайте стоматолога раз в месяц.

      Догляд за зубами немовлят
      Уход за зубами младенцев

      После того, как прорезался первый зуб:

      1. После каждого приема пищи обрабатывайте полость рта специальными салфетками;

      2. Пользуйтесь зубной щеткой дважды в день;

      3. Можно также купить пасту по возрасту.

      Детей старше 2 лет приучайте к самостоятельной гигиене под контролем взрослого. Родители могут дочищать зубы малышам.

      Дітей старше 2 років привчайте до самостійної гігієни
      Детей старше 2 лет приучайте к самостоятельной гигиене

      Уход за зубами детей 3 – 3,5 года:

      • чистка зубов дважды в день – рано и вечером;
      • обработка фторированным гелем для профилактики;
      • осмотр стоматолога раз в 3-4 месяца;
      • профессиональная чистка и фторирование зубов раз в 3-4 месяца и не более 4 раза в год;
      • использование зубной нити, если зубы растут тесно друг к другу;
      • использование ополаскивателей для рта (в том случае, если ребенок умеет полоскать рот).

      Догляд за зубами дітей
      Уход за зубами детей

      Уход за полостью рта детей с 6 – 7 лет:

      1. чистка зубов дважды в день;
      2. профессиональный осмотр зубов раз в 3-4 месяца с переходом раз в полгода;
      3. использование электрической и ультразвуковой зубной щетки;
      4. зубная нить;
      5. профессиональные чистки в кабинете стоматолога;
      6. ополаскиватель для полости рта.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети Гигиена
      Источник: 24 Канал
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