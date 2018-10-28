Как правильно ухаживать за зубами детей
Уход за зубами детей и взрослых существенно отличается, особенно, если это касается младенцев.
Об этом пишет врач Екатерина Санникова в Instagram.
Во рту малыша развивается микрофлора с патогенными микробами через поцелуи, дурачок, ложечки, и тому подобное.
Уход за зубами младенцев:
- обрабатывайте полость рта специальными салфетками;
- используйте прорезыватели зубов, чтобы улучшить слюноотделение и самоочищение полости рта;
- посещайте стоматолога раз в месяц.
Уход за зубами младенцев
После того, как прорезался первый зуб:
1. После каждого приема пищи обрабатывайте полость рта специальными салфетками;
2. Пользуйтесь зубной щеткой дважды в день;
3. Можно также купить пасту по возрасту.
Детей старше 2 лет приучайте к самостоятельной гигиене под контролем взрослого. Родители могут дочищать зубы малышам.
Детей старше 2 лет приучайте к самостоятельной гигиене
Уход за зубами детей 3 – 3,5 года:
- чистка зубов дважды в день – рано и вечером;
- обработка фторированным гелем для профилактики;
- осмотр стоматолога раз в 3-4 месяца;
- профессиональная чистка и фторирование зубов раз в 3-4 месяца и не более 4 раза в год;
- использование зубной нити, если зубы растут тесно друг к другу;
- использование ополаскивателей для рта (в том случае, если ребенок умеет полоскать рот).
Уход за зубами детей
Уход за полостью рта детей с 6 – 7 лет:
- чистка зубов дважды в день;
- профессиональный осмотр зубов раз в 3-4 месяца с переходом раз в полгода;
- использование электрической и ультразвуковой зубной щетки;
- зубная нить;
- профессиональные чистки в кабинете стоматолога;
- ополаскиватель для полости рта.
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