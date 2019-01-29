Как правильно употреблять протеин во время похудения

Протеин - это своего года каркас для прочности скелета, костей. Именно из него формируется здоровые волосы, ногти, хорошая кожа, крепкие суставы. Во время похудения протеин обеспечивает организм чистым белком, не превращаясь в жир и не способствует набору веса.

Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметила, что в день можно употреблять 2 грамма протеина на 1 кг массы тела. Это - приблизительная цифра, все зависит от потребностей организма, во время похудения нужно меньше, а для набора массы - больше.

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За один прием не стоит превышать дозу протеина - 30 граммов. Все потому, что больше за раз организм человека не может эффективно переварить. Побочными эффектами могут быть вздутие живота и ощущение тяжести.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит "При похудении протеин чаще всего применяется вместо одного из приемов пищи, как заменитель белка в блюдах, а также используется до и после тренировки. Другие виды протеина (казеин и молочный протеин), которые долго усваиваются и уменьшают выработку гормона кортизола, принимаются часто перед сном с целью похудения и восстановления разрушенных в процессе спортивной нагрузки мышечных волокон. Яичный протеин чаще всего применяют до и после физической нагрузки (1:00 до и полчаса-час после). Опять же, временные рамки очень индивидуальны и не подходят для всех "

Врач советует придерживаться определенных правил:

1. Перед и после тренировки желательно использовать только быстрый протеин (сывороточный, молочный).



Как пить протеин для похудения

2. В период между тренировками, на ночь и особенно при больших перерывах между едой следует применять медленный протеин (соевый, казеин). Все потому, что он не стимулирует выброс инсулина, что может привести к набору веса и долго переваривается.

3. После тренировки для набора мышечной массы женщинам нужно принять 30 граммов быстрого протеина. А в день физической нагрузки перед сном или между приемами пищи - 30 граммов медленного. Все потому, что у женщин другое содержание гормонов и им труднее набрать и построить мышечную массу, чем жировую по сравнению с мужчинами. Эти цифры - общие, для каждой женщины высчитывается собственная норма.

Врач “Существуют мифы о вреде протеина, его химической структуре и содержании гормонов. На сегодня это не подтверждено. Огромный ассортимент протеинов позволяет выбрать как чистый протеин, где содержание природного белка достигает 99% (гидролизат и изолят сывороточного протеина), так и протеин с дополнительным содержанием аминокислот жиров, углеводов с дополнительным включением усилителя вкуса или ароматизатора ".

Эксперт отметила, что все протеины имеют органическое и естественное происхождение. Они являются ничем иным, как высушенными (в виде порошка) сыром или яйцом с высоким биодоступностью и уровнем усвоения.



Протеин для похудения

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