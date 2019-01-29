08:38
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Как правильно употреблять протеин во время похудения

      20 Читати новину українською
      Протеин во время похудения
      Протеин во время похудения / coachmikeblogs.com

      Протеин - это своего года каркас для прочности скелета, костей. Именно из него формируется здоровые волосы, ногти, хорошая кожа, крепкие суставы. Во время похудения протеин обеспечивает организм чистым белком, не превращаясь в жир и не способствует набору веса.

      Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметила, что в день можно употреблять 2 грамма протеина на 1 кг массы тела. Это - приблизительная цифра, все зависит от потребностей организма, во время похудения нужно меньше, а для набора массы - больше.

      Читайте также: Все о протеин: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках

      За один прием не стоит превышать дозу протеина - 30 граммов. Все потому, что больше за раз организм человека не может эффективно переварить. Побочными эффектами могут быть вздутие живота и ощущение тяжести.

       
      Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит

      "При похудении протеин чаще всего применяется вместо одного из приемов пищи, как заменитель белка в блюдах, а также используется до и после тренировки. Другие виды протеина (казеин и молочный протеин), которые долго усваиваются и уменьшают выработку гормона кортизола, принимаются часто перед сном с целью похудения и восстановления разрушенных в процессе спортивной нагрузки мышечных волокон.

      Яичный протеин чаще всего применяют до и после физической нагрузки (1:00 до и полчаса-час после). Опять же, временные рамки очень индивидуальны и не подходят для всех "

      Врач советует придерживаться определенных правил:

      1. Перед и после тренировки желательно использовать только быстрый протеин (сывороточный, молочный).

      Як пити протеїн для схуднення
      Как пить протеин для похудения

      2. В период между тренировками, на ночь и особенно при больших перерывах между едой следует применять медленный протеин (соевый, казеин). Все потому, что он не стимулирует выброс инсулина, что может привести к набору веса и долго переваривается.

      3. После тренировки для набора мышечной массы женщинам нужно принять 30 граммов быстрого протеина. А в день физической нагрузки перед сном или между приемами пищи - 30 граммов медленного. Все потому, что у женщин другое содержание гормонов и им труднее набрать и построить мышечную массу, чем жировую по сравнению с мужчинами. Эти цифры - общие, для каждой женщины высчитывается собственная норма.

       
      Врач
      “Существуют мифы о вреде протеина, его химической структуре и содержании гормонов. На сегодня это не подтверждено. Огромный ассортимент протеинов позволяет выбрать как чистый протеин, где содержание природного белка достигает 99% (гидролизат и изолят сывороточного протеина), так и протеин с дополнительным содержанием аминокислот жиров, углеводов с дополнительным включением усилителя вкуса или ароматизатора ".

      Эксперт отметила, что все протеины имеют органическое и естественное происхождение. Они являются ничем иным, как высушенными (в виде порошка) сыром или яйцом с высоким биодоступностью и уровнем усвоения.

      Протеїн для схуднення
      Протеин для похудения

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      сегодня , 07:55 Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение
      273
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 2534
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 января , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 358
      NASA будет защищать Землю от астероидов
      28 января , 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
      Борис Немировський 103
      Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      28 января , 22:01 Луганчане не захотели хвалить Россию даже за халявный iPad
      Ольга Черненко 1442
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля 2018 , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля 2018 , 13:00
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 12:28
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта 2018 , 18:52
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук