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      Как правильно выбирать орехи и в каком виде их потреблять

      167 Читати новину українською
      Как правильно выбирать орехи
      Как правильно выбирать орехи / unsplash.com

      Орехи – концентрированный источник витаминов, минералов и клетчатки. В них содержатся ценные жиры и витамин Е, поэтому такие вкусности очень полезны для организма.

      Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

      1. Чтобы получить максимальную пользу от орехов, их нужно кушать сырыми, а не жареными, ведь после тепловой обработки большинство полезных свойств зерен теряются.

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      2. Желательно покупать орехи в скорлупе. Ведь очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла – тоже не лучший выбор.

      3. Избегайте в пище подсоленных, а тем более – подслащенных сахаром или медом орехов.

      100 граммов орехов содержат 690 ккал.

      Люди, которые съедают горсть орехов (20 г) ежедневно, имеют более низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и ниже риск преждевременной смерти,
      – отметила Светлана Фус.

      Не стоит злоупотреблять орехами людям, которые имеют склонность к белковой аллергии и непереносимости определенных видов орехов. Не стоит есть продукт при болезнях желудочно-кишечного тракта, некоторых кожных болезнях, при гиперфункции щитовидной железы.

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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