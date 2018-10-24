Как правильно выбирать орехи и в каком виде их потреблять

Орехи – концентрированный источник витаминов, минералов и клетчатки. В них содержатся ценные жиры и витамин Е, поэтому такие вкусности очень полезны для организма.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

1. Чтобы получить максимальную пользу от орехов, их нужно кушать сырыми, а не жареными, ведь после тепловой обработки большинство полезных свойств зерен теряются.

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2. Желательно покупать орехи в скорлупе. Ведь очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла – тоже не лучший выбор.

3. Избегайте в пище подсоленных, а тем более – подслащенных сахаром или медом орехов.

100 граммов орехов содержат 690 ккал.

Люди, которые съедают горсть орехов (20 г) ежедневно, имеют более низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и ниже риск преждевременной смерти,

– отметила Светлана Фус.

Не стоит злоупотреблять орехами людям, которые имеют склонность к белковой аллергии и непереносимости определенных видов орехов. Не стоит есть продукт при болезнях желудочно-кишечного тракта, некоторых кожных болезнях, при гиперфункции щитовидной железы.



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