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      Как правильно выбрать бюстгальтер, чтобы не было потом проблем

      29 Читати новину українською
      Как выбрать удобный бюстгальтер: полезные советы
      Как выбрать удобный бюстгальтер: полезные советы / Соцсети

      Несмотря на всем известную рекомендацию, что в правильно подобранном бюстгальтере женщина, прежде всего, должна чувствовать себя комфортно, статистика показывает, что многие носят не то, что им действительно подходит.

      Конечно, все знают, что бюстгальтер должен хорошо сидеть, поддерживать грудь и корректировать форму, вместе с тем лямки не должны сползать, а чашечки "путешествовать", однако некоторые женщины все же допускают некоторые ошибки, пишет "Страна здоровья".

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      Так, самое распространенное упущение при выборе бюстгальтера – слишком большой охват, поскольку не все учитывают, что при ношении материал растянется.

      Как правило, оптимальный размер - это длина обхвата под грудью, минус 5 сантиметров. Поэтому, отмечают специалисты, если обхват под грудью у вас - 85, то бюстгальтер должен быть с охватом 80 Правда можно примерить и 75, поскольку именно он Вам может подойти.

      Кроме того, во время примерки не стоит застегивать бюстгальтер до конца - он должен вам подходить именно в таком виде. Заметим, что при ношении и стирке ткань постепенно растянется, и только тогда Вы будете постепенно менять застежки.

      В то же время журналисты ресурса отмечают, что покупать бюстгальтер, который подходит Вам на тугой застежке, не стоит - он вскоре растянется, поэтому лучше на размер меньше.

      Бюстгальтер, рекомендації, як вибрати, мода, стиль, одяг

      Также не следует покупать чашечки меньшего размера, чем Вам нужно. Хотя многие женщины и считают, что таким образом подчеркивают грудь, но на самом деле в большинстве случаев создается эффект "двойной груди".

      Если же хотите добавить объема или скорректировать форму, то сделайте это с помощью специальных чашек и моделей.

      Добавим, что лямочки на бюстгальтере провоцируют много проблем, особенно это беспокоит обладательниц пышных форм.

      Если белье Вы подобрали хорошо, то лямочки не должны давить, так как выполняют поддерживающую функцию вместе с чашечками. Однако, часто неправильно подобранное белье приводит к тому, что лямки впиваются в кожу, а весь вес груди ложится на них.

      К слову, медики рекомендуют женщинам отказаться от привычки постоянно носить бюстгальтер, или хотя бы снимать его, находясь дома. Кроме того, бюстгальтеры являются одной из семи вещей, мешающих висыпаться.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Стиль и мода Советы Женское здоровье Секс Мода
      Источник: 24 Канал
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