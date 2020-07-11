Как правильно выбрать бойлер: полезные советы
Из-за гидравлических испытаний, которые могут длиться больше месяца, во многих городах выключат горячую воду. Поэтому все больше украинцев задумываются над приобретением бойлера. Как правильно выбрать бойлер и на что обратить внимание при покупке – читайте в материале 24 канала.
Самый лучший и дешевый вариант – это приобрести электрический бойлер, поскольку газовые менее выгодные из-за цены на газ, документы и именно установление, отмечает 24 канал.
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Преимущества и недостатки электрического бойлера
Преимущества
- Бойлер имеет большой объем воды.
- Относительно низкое энергопотребление при нагреве воды.
- Не надо дополнительной проводки при электромонтаже.
Недостатки
- Габаритные баки.
- Медленный нагрев воды.
Объем бойлера
Прежде всего, определяем ежедневную потребность горячей воды. Для примера возьмем дом, где проживает три человека, а источниками потребления являются душ, два крана и ванная. В этом случае объем бойлера может быть в пределах до 100 литров, а скорость нагрева – 90 градусов за 2 часа.
Как рассчитать объем бака на количество членов семьи
- Для семьи из 1-2 человек – 50 и 80 л;
- Для семьи из 3-х человек – 80 и 100 л
- Для 4-5 человек – 100 и 120 л
- Для 5-7 человек – 120-150 л.
Как определить объем бойлера для дома
Какой тен выбрать: сухой или мокрый
Сухие тены
Сухой тен считается лучшим вариантом, ведь он не имеет прямого контакта с водой. Благодаря этому такой тен более долговечный, хотя он и дороже. В современных моделях бойлеров, сухие тены расположены по стенками бака. Поэтому греют его, а не воду. Это имеет свои преимущества: меньше вероятность "пробоя" тена, что может представлять угрозу для человека от поражения током.
Сухие тены имеют еще одно преимущество – на них не образуется накипь, что позволяет ему дольше и эффективнее работать.
Сухой тен / Фото: voltservice.cn.ua
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Мокрые тены
Мокрые тены извне напоминают кипятильник. Такой тип очень часто ломается и перегревается. Однако такие бойлеры стоят дешевле, чем бойлеры, которые с сухим теном.
Мокрый тен / Фото: voltservice.cn.ua
Дополнительные опции
Для вашего комфорта и безопасности важно, чтобы бойлер имел дополнительные "облегчающие" функции:
- терморегулятор, который контролирует температуру воды в бойлере;
- качественная теплоизоляция бака, для сохранения температуры нагретой воды в течение долгого времени;
- магниевый анод, позволяет избежать интенсивной накипи в бойлере и делает структуру накипи более "рыхлой".
Энергосберегающие бойлеры
Сейчас популярностью пользуются бойлеры с двухтарифными счетчиками: ночными и дневными тарифами. Особенно распространены нагреватели с электронным управлением – таймерами.
Принцип работы энергоэффективного бойлера с таймером прост: выставляете на ночь температуру – бойлер нагревается по тарифу, скажем, в два раза более дешевом и днем этой водой пользуетесь, а сам бойлер уже не включаете.
Энергоэффективность заключается в том, чтобы сохранить тепло, которое накопилось внутри. К слову, такие бойлеры имеют среднюю ценовую политику.
Риски
Перед тем, как устанавливать бойлеры в старых домах, нужно через ОСМД системно подойти к этому. Ведь из-за большого количества электрической техники в старых домах существует риск того, что сети могут не выдержать.
Относительно установления электрического бойлера в новых домах, то в таких случаях нет никаких проблем.