Из-за гидравлических испытаний, которые могут длиться больше месяца, во многих городах выключат горячую воду. Поэтому все больше украинцев задумываются над приобретением бойлера. Как правильно выбрать бойлер и на что обратить внимание при покупке – читайте в материале 24 канала.

Самый лучший и дешевый вариант – это приобрести электрический бойлер, поскольку газовые менее выгодные из-за цены на газ, документы и именно установление, отмечает 24 канал.

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Преимущества и недостатки электрического бойлера

Преимущества

Бойлер имеет большой объем воды.

Относительно низкое энергопотребление при нагреве воды.

Не надо дополнительной проводки при электромонтаже.

Недостатки

Габаритные баки.

Медленный нагрев воды.

Объем бойлера

Прежде всего, определяем ежедневную потребность горячей воды. Для примера возьмем дом, где проживает три человека, а источниками потребления являются душ, два крана и ванная. В этом случае объем бойлера может быть в пределах до 100 литров, а скорость нагрева – 90 градусов за 2 часа.

Как рассчитать объем бака на количество членов семьи

Для семьи из 1-2 человек – 50 и 80 л ;

; Для семьи из 3-х человек – 80 и 100 л

Для 4-5 человек – 100 и 120 л

Для 5-7 человек – 120-150 л.



Как определить объем бойлера для дома

Какой тен выбрать: сухой или мокрый

Сухие тены

Сухой тен считается лучшим вариантом, ведь он не имеет прямого контакта с водой. Благодаря этому такой тен более долговечный, хотя он и дороже. В современных моделях бойлеров, сухие тены расположены по стенками бака. Поэтому греют его, а не воду. Это имеет свои преимущества: меньше вероятность "пробоя" тена, что может представлять угрозу для человека от поражения током.

Сухие тены имеют еще одно преимущество – на них не образуется накипь, что позволяет ему дольше и эффективнее работать.

Сухой тен / Фото: voltservice.cn.ua

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Мокрые тены

Мокрые тены извне напоминают кипятильник. Такой тип очень часто ломается и перегревается. Однако такие бойлеры стоят дешевле, чем бойлеры, которые с сухим теном.



Мокрый тен / Фото: voltservice.cn.ua

Дополнительные опции

Для вашего комфорта и безопасности важно, чтобы бойлер имел дополнительные "облегчающие" функции:

терморегулятор, который контролирует температуру воды в бойлере;

качественная теплоизоляция бака, для сохранения температуры нагретой воды в течение долгого времени;

магниевый анод, позволяет избежать интенсивной накипи в бойлере и делает структуру накипи более "рыхлой".

Энергосберегающие бойлеры

Сейчас популярностью пользуются бойлеры с двухтарифными счетчиками: ночными и дневными тарифами. Особенно распространены нагреватели с электронным управлением – таймерами.

Принцип работы энергоэффективного бойлера с таймером прост: выставляете на ночь температуру – бойлер нагревается по тарифу, скажем, в два раза более дешевом и днем этой водой пользуетесь, а сам бойлер уже не включаете.

Энергоэффективность заключается в том, чтобы сохранить тепло, которое накопилось внутри. К слову, такие бойлеры имеют среднюю ценовую политику.

Риски

Перед тем, как устанавливать бойлеры в старых домах, нужно через ОСМД системно подойти к этому. Ведь из-за большого количества электрической техники в старых домах существует риск того, что сети могут не выдержать.

Относительно установления электрического бойлера в новых домах, то в таких случаях нет никаких проблем.