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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как правильно выбрать образование для своего ребенка, – комментарий экономиста

81 Читати новину українською
Как выбрать образование для ребенка
Как выбрать образование для ребенка / inkorr.com

Родители должны понимать, или им нужно, чтобы у ребенка был просто диплом какого-то вуза, или чтобы ребенок успешно работал и был счастлив. Об этом в интервью 24 каналу заявила доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

Эксперт объяснила, что молодые украинцы намного проще подходят к вопросу получения высшего образования.

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"Главное, чтобы родители понимали, или им нужно, чтобы у ребенка был просто диплом какого-то вуза, нужно, чтобы ребенок был доволен, чтобы он хотел учиться и учился, и чтобы ребенок потом успешно работал, если не по специальности, то хотя бы в профессиональной группе, где диплом о высшем образовании действительно нужен", – сказала она.

Купец добавила, что родители должны присматриваться к самим детям, а не реализовывать собственные амбиции. Нужно смотреть на то, чего ребенок хочет и что он может. Полезными в этом являются профориентационные тесты, например адаптированный к украинским реалиям тест на mycareer.org.ua.

По ее словам, нужно также учитывать, что в украинской экономике, которая по технологическому развитию существенно отстает от развитых стран, есть стабильный спрос на рабочие специальности и специальности в сфере услуг, где не требуется высшее образование.

Наличие диплома о высшем образовании сейчас, к сожалению, не гарантирует наличие полезных навыков, работы, профессионального роста, личного развития или счастья. В наших реалиях – это часто просто бумажка (или пластиковая карточка),
– подытожила экономист.

Больше читайте в полной версии: Почему не стоит экономить на отпусках и гнаться за высшим образованием: советы от экономиста

Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Психология Мотивация Рынок труда Образование
Источник: 24 канал
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