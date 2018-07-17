Как правильно выбрать образование для своего ребенка, – комментарий экономиста

Родители должны понимать, или им нужно, чтобы у ребенка был просто диплом какого-то вуза, или чтобы ребенок успешно работал и был счастлив. Об этом в интервью 24 каналу заявила доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

Эксперт объяснила, что молодые украинцы намного проще подходят к вопросу получения высшего образования.

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"Главное, чтобы родители понимали, или им нужно, чтобы у ребенка был просто диплом какого-то вуза, нужно, чтобы ребенок был доволен, чтобы он хотел учиться и учился, и чтобы ребенок потом успешно работал, если не по специальности, то хотя бы в профессиональной группе, где диплом о высшем образовании действительно нужен", – сказала она.

Купец добавила, что родители должны присматриваться к самим детям, а не реализовывать собственные амбиции. Нужно смотреть на то, чего ребенок хочет и что он может. Полезными в этом являются профориентационные тесты, например адаптированный к украинским реалиям тест на mycareer.org.ua.

По ее словам, нужно также учитывать, что в украинской экономике, которая по технологическому развитию существенно отстает от развитых стран, есть стабильный спрос на рабочие специальности и специальности в сфере услуг, где не требуется высшее образование.

Наличие диплома о высшем образовании сейчас, к сожалению, не гарантирует наличие полезных навыков, работы, профессионального роста, личного развития или счастья. В наших реалиях – это часто просто бумажка (или пластиковая карточка),

– подытожила экономист.

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