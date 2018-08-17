Как правильно выбрать школьную форму: рекомендации от Минздрава

Для того, чтобы детям было максимально комфортно чувствовать себя в школе в течение всего дня, нужно выбрать правильную одежду.

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, на которые родителям необходимо обратить внимание при выборе школьной формы.

Читайте также: В правительстве рассказали, из чего будет состоять "пакет малыша"

Прежде всего, обращайте внимание на информацию, которая содержится на этикетке, и реквизиты производителя.

– Натуральные ткани

Ребенку приходится ходить в форме весь день в школе, в зависимости от количества уроков. Поэтому выбирайте школьную форму из натуральных тканей, которые обеспечивают воздухопроницаемость и тепловой комфорт. Минимальное содержание натуральных волокон – 100% для детей младших и средних классов, а вот для детей старших классов этот показатель должен быть не менее, чем 50%.



Школьная форма: как выбрать качественную форму

– качество пошива

Обращайте внимание на пошив, крой, качество фурнитуры, строчки швов. Если ярлык вшит в шов, а это свидетельствует о добросовестном производителе.

– комфорт

Не выбирайте модных фасонов, если они ограничивают движения ребенка, к примеру, юбки-карандаши или узкие брюки без резинки.



Школьная форма не должна ограничивать движения ребенка

– безопасность

Продукцию, которую вы покупаете, должна иметь заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Копия этого документа должна быть у продавца.



Как правильно выбрать одежду для школьников

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.