14:44
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Дети
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как правильно выбрать школьную форму: рекомендации от Минздрава

19 Читати новину українською
Школьная форма: как выбрать качественную форму
Школьная форма: как выбрать качественную форму / en.eyeni.info

Для того, чтобы детям было максимально комфортно чувствовать себя в школе в течение всего дня, нужно выбрать правильную одежду.

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, на которые родителям необходимо обратить внимание при выборе школьной формы.

Читайте также: В правительстве рассказали, из чего будет состоять "пакет малыша"

Прежде всего, обращайте внимание на информацию, которая содержится на этикетке, и реквизиты производителя.

– Натуральные ткани

Ребенку приходится ходить в форме весь день в школе, в зависимости от количества уроков. Поэтому выбирайте школьную форму из натуральных тканей, которые обеспечивают воздухопроницаемость и тепловой комфорт. Минимальное содержание натуральных волокон – 100% для детей младших и средних классов, а вот для детей старших классов этот показатель должен быть не менее, чем 50%.

Шкільна форма: як обрати якісну форму
Школьная форма: как выбрать качественную форму

– качество пошива

Обращайте внимание на пошив, крой, качество фурнитуры, строчки швов. Если ярлык вшит в шов, а это свидетельствует о добросовестном производителе.

– комфорт

Не выбирайте модных фасонов, если они ограничивают движения ребенка, к примеру, юбки-карандаши или узкие брюки без резинки.

Шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини
Школьная форма не должна ограничивать движения ребенка

– безопасность

Продукцию, которую вы покупаете, должна иметь заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Копия этого документа должна быть у продавца.

Як правильно вибрати одяг для школярів
Как правильно выбрать одежду для школьников

 

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Министерство образования и науки Украины Образование Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
сегодня, 12:29 Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
58 3051
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук