Как правильно засыпать, чтобы проснуться бодрым

Президент Американской академии медицины сна Натаниэль Уотсон определил действенные способы, как правильно заснуть, чтобы проснуться утром полным сил и энергии.

Сон по расписанию

Старайтесь ложиться в одно и то же время. Это поможет добиться глубокого сна, после которого вы действительно отдохнете. Если вам не удается переместиться в кровать вовремя, постарайтесь ложиться на 15 минут раньше, чем обычно. Впоследствии наведите время еще на 15 минут раньше. Радикальные изменения рассписания могуть привести к тому, что вы будете просто крутиться, пока организм будет ждать "своё" время сна.

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Заканчивайте дела раньше

По словам Уотсона, следует научиться заканчивать все дела на час раньше, чем обычно для того, чтобы все это время спокойно готовиться ко сну.

Создайте рутину

Устройте себе ежедневный ритуал, который поможет расслабиться. Это может быть чашка чая за 20 минут до отхода ко сну или теплый душ.

Организм будет воспринимать это как сигнал, что надо отдыхать.

Вздремните днем

Если вы чувствуете усталость и сонливость днем, то можно недолго подремать. Дневной сон должен длиться не более 30 минут в период с 13 до 15 часов. В противном случае эффект от дневного сна будет похож на тяжелое похмелье.

Следите за тем, сколько едите и пьете

Специалист отмечает, что не стоит ложиться спать слишком сытым или слишком голодным – ощущение дискомфорта в обоих случаях не даст вам заснуть.

Это касается и напитков – чем больше вы выпили на ночь, тем больше вероятность ночного пробуждения. Кроме того, напитки, содержащие кофеин или алкоголь, негативно влияют на сон.

Выключите гаджеты

Любой свет влияет на биологический ритм организма. Исследование Американского химического общества показали, что экраны телефонов, планшетов и любой другой компьютерной техники излучают коротковолновой свет в синей части спектра. По словам экспертов, для сна такое свет более вредный, чем естественный, поскольку вызывает усталость глаз.

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Подготовьтесь заранее

Чем меньше рутины вас ждет утром, тем легче будет подняться с постели. Поэтому приготовьте все, что вам понадобится на следующий день: одежду, коврик для йоги или завтрак.

Устройте уютную атмосферу

18 градусов – это идеальная температура для сна. Также позаботьтесь о матрасе – он должен поддерживать тело в естественном положении и быть комфортным. Покупать новый необходимо примерно раз в восемь лет.