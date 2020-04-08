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      Как правительство поддержит экономику во время пандемии коронавируса: детали

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      Петрашко рассказал, как правительство будет спасать экономику / Finbalance

      Кабинет министров назвал основные направления поддержки экономики во время кризиса, который вызвал коронавирус. Сейчас правительство работает над программой помощи безработным и новыми кредитными программами.

      Кризис, прогнозируют в правительстве, обусловит падение экономики Украины на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Безработица и инфляция вырастут, об этом сообщил министр экономического развития Игорь Петрашко на брифинге в Киеве.

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      Детальный план выхода из кризиса есть, он прорабатывается. Направлений сейчас несколько, потому что нынешний кризис уникален для мира. Это не финансовый кризис, с которым мы сталкивались в прошлом. Его спровоцировал совершенно неожиданный фактор, который повлиял на цепочки контактов мировой торговли,
      – объяснил Петрашко

      В бюджете сохранят поддержку аграриев, финансирование высокотехнологичных отраслей экономики через государственный оборонный заказ и поддержку экспорта.

      Мы ставим перед собой три направления задач: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, обеспечение восстановления экономики после коронавируса,
      – сообщил министр.

      Сейчас правительство работает над расширением программы помощи безработным. В частности, говорится об упрощении доступа к этой помощи.

      Еще одно направление – программа дешевых кредитов – в сотрудничестве с банкирами: для бизнеса кредит будут давать под 5-7-9% годовых. Сначала эту программу рассматривали, как поддержку для начинающих. Однако во время кризиса, говорят в Минэкономразвития, ее действие распространят на бизнес, у которого уже есть кредиты.

      Новые кредитные программы, отметил Петрашко, ориентированы на пример США и ЕС. Именно США выделили на стимулирование экономики во время кризиса 2 триллиона долларов.

      бізнес під час кризи
      Сколько может существовать бизнес во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Мировой кризис 2020 Игорь Петрашко
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