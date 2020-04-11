Как праздновать Вербное воскресенье и Пасху в карантин: рекомендации Совета Церквей Львова

Совет Церквей Львова обнародовал рекомендации по празднованию Вербного воскресенья и Пасхи. Эти рекомендации следует принять во внимание как священнослужителям, так и верующим. Касаются они всех религиозных конфессий.

Рекомендации от Совета Церквей касательно празднования Вербного воскресенья и Пасхи опубликовала пресс-служба Львовского городского совета. Их составили соответственно рекомендациям Национальной полиции и органов власти. Также эти рекомендации согласовал руководитель Национальной полиции Львовщины Василий Виконский.

Важно Римо-католики Львова отказались освящать паску на Пасху

Рекомендации Совета Церквей Львова священнослужителям и верующим всех конфессий по празднованию Вербного (Цветной) воскресенья и Пасхи

Верующие должны принимать участие в богослужениях как на Вербное воскресенье, так и на Пасху, находясь дома, то есть через онлайн-трансляцию.



Верующим позволяют в Вербное воскресенье и на Пасхальные праздники самостоятельно окропить вербу и пасхальные блюда освященной водой. Это должно произойти во время службы и после прочтения соответствующих молитв о благословении.



Попасть на службу в храм верующие не смогут и в Вербное воскресенье, и на Пасху.



Во время богослужений в храме могут присутствовать только священнослужители и церковнослужители. Также разрешено находиться тем, кто обеспечивает проведение богослужений и трансляции.



Правда, верующим все же можно будет находиться возле храмов на улице. Но они должны соблюдать дистанцию ​​в 2 метра и карантинные нормы.



При таких же условиях можно будет посетить плащаницу. Однако, следует обойтись без прикосновений и целования, только поясным поклоном.



Владельцы торговых сетей и магазинов могут продавать пасхальные блюда уже освященными.



Если люди будут приходить в храм с вербой и пасхальными блюдами, освящение будет проходить на улице. В то же время следует соблюдать дистанцию ​​в 2 метра и все карантинные нормы.



В пригородах города Львова, малых населенных пунктах (селах, поселках) освящение вербы и пасхальных блюд может происходить возле домов верующих. Здесь также следует соблюдать дистанцию ​​в 2 метра и все карантинные нормы.



Посещать кладбища как верующие, так и священнослужители смогут только после окончания карантина.



Касательно богословских, канонических и пастырских вопросов (исповедь, причастие и т.д.), рекомендации должны предоставить иерархи церквей.

Заметим! За несоблюдение условий карантина закон предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Рекомендации по празднованию Вербного воскресенья и Пасхи во Львове

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2513 случаев коронавируса . К сожалению, 73 человека умерли , зато 79 пациентов выздоровели .

. К сожалению, , зато . На Львовщине подтвердили 96 случаев , 4 из которых летальные;

, 4 из которых летальные; 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля. В рамках карантина Украины закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта .

. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное . Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение . Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили любые туристические путешествия , прежде всего самолетами.

, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине .

. 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более двух человек; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.



Штрафы за нарушение правил карантина / Инфографика 24 канала