23:40
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Как празднуют Рождество журналисты: эксклюзивный рецепт на Сочельник от ведущей 24 канала

      6 Читати новину українською

      У тех украинцев, которые празднуют Рождество 7 января, именно сейчас Сочельник. Семьи собираются на Святую вечерю. На столе по традиции должно быть 12 постных блюд, среди которых главное – кутья.

      Все эти блюда вместе с семьей готовила и журналистка 24 канала – Леся Вакулюк. Она и рассказала о своих семейных традициях.

      Читайте также: 12 блюд на Рождество 2019: рецепты – что готовят на Сочельник

      12 постных блюд – это немало. Кроме традиционной кутьи, хозяйка Леся делает ушки (клецки) из теста, которые начиняються не мясом, а грибами с луком. Следующее блюдо – постный борщ, который делают из навара, из квашеной капусты.

      Также есть вареники с картофелем, вареники с капустой. Но поскольку мы уже в 21 веке, и еще буквально несколько дней назад у меня была эфирная неделя, то выстоять и налепить вареники немного не было времени, поэтому у нас уже такой упрощенный вариант – вареники ручной работы, однако купленные,
      – улыбаясь, рассказала хозяйка Леся.

      леся вакулюк

      Ведущая 24 канала Леся Вакулюк

      Главное блюдо на Сочельник – это кутья. К слову, говорят, чем она богаче, тем будет удачнее и год у этой семьи. В семье Леси делают "компромиссную" кутью. "У нас есть два вида. Потому что Андрей, мой муж, любит, чтобы кутья была гуще, а я люблю, так как привыкла с детства. – чтобы была жиденькой, как супчик", – добавила хозяйка.

      Для кутьи надо перетереть мак, добавить вареную пшеницу, орехи, мед. Всего на столе – все 12 постных блюд.

      Итак, вариант стола на Сочельник от журналистки 24 канала Леси Вакулюк:

      1. Постный борщ на квашеной капусте.
      2. Ушки с грибами и луком.
      3. Вареники с капустой.
      4. Вареники с картошкой.
      5. Грибная подлива (мачанка) к вареникам.
      6. Кутья.
      7. Плетенка.
      8. Пампухи.
      9. Квашеная капуста.
      10. Запеченная рыба.
      11. Узвар.
      12. Чеснок – "кладем в углы стола, чтобы уберегал от злых сил – вот и 12-е блюдо".святвечір різдвяний стіл

      Рождественский стол от Леси Вакулюк

      Журналисты 24 канала поздравляют всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Всем вкусной кутьи!

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Рождество Новости Украины Food and Drinks Журналисты Религия LifeStyle
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 766
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 21:46 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8313
      Главные новости 6 января: Украина получила Томос, ракеты РФ в Крыму и коллапс в аэропорту Львова
      сегодня , 21:17 Главные новости 6 января: Украина получила Томос, ракеты РФ в Крыму и коллапс в аэропорту Львова
      288
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 20:04 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 22484
      Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"
      421
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 15 октября: температура воздуха существенно изменится
       15 октября 2017 , 09:20
      "Укрзализныця" назначила новые поезда, которые соединят восток Украины с центром и западом
       4 декабря 2018 , 19:10
      "Страдаю, а не играю роль", – Неймар резко ответил на критику
       30 июля 2018 , 19:33
      Главные новости футбола 4 декабря: Лунин творил чудеса в Испании, матч Шахтер – Лион перенесли в Киев
       5 декабря 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук