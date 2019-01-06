Как празднуют Рождество журналисты: эксклюзивный рецепт на Сочельник от ведущей 24 канала

У тех украинцев, которые празднуют Рождество 7 января, именно сейчас Сочельник. Семьи собираются на Святую вечерю. На столе по традиции должно быть 12 постных блюд, среди которых главное – кутья.

Все эти блюда вместе с семьей готовила и журналистка 24 канала – Леся Вакулюк. Она и рассказала о своих семейных традициях.

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12 постных блюд – это немало. Кроме традиционной кутьи, хозяйка Леся делает ушки (клецки) из теста, которые начиняються не мясом, а грибами с луком. Следующее блюдо – постный борщ, который делают из навара, из квашеной капусты.

Также есть вареники с картофелем, вареники с капустой. Но поскольку мы уже в 21 веке, и еще буквально несколько дней назад у меня была эфирная неделя, то выстоять и налепить вареники немного не было времени, поэтому у нас уже такой упрощенный вариант – вареники ручной работы, однако купленные,

– улыбаясь, рассказала хозяйка Леся.

Ведущая 24 канала Леся Вакулюк

Главное блюдо на Сочельник – это кутья. К слову, говорят, чем она богаче, тем будет удачнее и год у этой семьи. В семье Леси делают "компромиссную" кутью. "У нас есть два вида. Потому что Андрей, мой муж, любит, чтобы кутья была гуще, а я люблю, так как привыкла с детства. – чтобы была жиденькой, как супчик", – добавила хозяйка.

Для кутьи надо перетереть мак, добавить вареную пшеницу, орехи, мед. Всего на столе – все 12 постных блюд.

Итак, вариант стола на Сочельник от журналистки 24 канала Леси Вакулюк:

Постный борщ на квашеной капусте. Ушки с грибами и луком. Вареники с капустой. Вареники с картошкой. Грибная подлива (мачанка) к вареникам. Кутья. Плетенка. Пампухи. Квашеная капуста. Запеченная рыба. Узвар. Чеснок – "кладем в углы стола, чтобы уберегал от злых сил – вот и 12-е блюдо".

Рождественский стол от Леси Вакулюк

Журналисты 24 канала поздравляют всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Всем вкусной кутьи!