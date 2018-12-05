Как предотвратить рак шейки матки: советы Супрун
Среди болезней, в предотвращении которых решающую роль играет регулярный скрининг – рак шейки матки – четвертое распространенное онкозаболевание среди женщин.
Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.
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По ее словам, рак шейки матки возникает и развивается бессимптомно, поэтому очень часто его обнаруживают уже на поздней стадии, когда лечение сложное и дорогое.
Нужно проходить скрининг раз в три года
Поэтому, министр отметила, что каждой женщине нужно регулярно посещать врача-гинеколога, который в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями рекомендует, когда нужно проходить скрининг.
В большинстве европейских стран, США и Австралии рекомендуют начинать скрининг с 21-25 лет и проходить его раз в три года.
Но при наличии факторов риска, рекомендуется делать такой тест раз в год:
- курение;
- вич-инфекция;
- ослабленная иммунная система из-за приема кортикостероидов;
- частая смена половых партнеров без использования презервативов;
- рак шейки матки у матери/бабушки/сестры;
- раннее начало половых отношений (до 16 лет).
Поэтому если вас беспокоят следующие симптомы – нерегулярные кровянистые выделения; любые необычные вагинальные выделения; боль внизу живота; боль/дискомфорт во время полового акта – нужно обращаться к гинекологу независимо от того, как давно вы проходили обследование у гинеколога.
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