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      Как предотвратить рак шейки матки: советы Супрун

      92 Читати новину українською
      Рак шейки матки: симптомы
      Как предотвратить рак шейки матки / narodna-pravda.ua

      Среди болезней, в предотвращении которых решающую роль играет регулярный скрининг – рак шейки матки – четвертое распространенное онкозаболевание среди женщин.

      Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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      По ее словам, рак шейки матки возникает и развивается бессимптомно, поэтому очень часто его обнаруживают уже на поздней стадии, когда лечение сложное и дорогое.

      Нужно проходить скрининг раз в три года

      Поэтому, министр отметила, что каждой женщине нужно регулярно посещать врача-гинеколога, который в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями рекомендует, когда нужно проходить скрининг.

       
      Ульяна Супрун
      “Для скрининга рака шейки матки используют ПАП-тест. Его преимущество в том, что он помогает определить изменения в организме, которые при отсутствии лечения могут привести к раку. И, соответственно, не дать шансов болезни развиться в вашем организме”.

      В большинстве европейских стран, США и Австралии рекомендуют начинать скрининг с 21-25 лет и проходить его раз в три года.

      Но при наличии факторов риска, рекомендуется делать такой тест раз в год:

      1. курение;
      2. вич-инфекция;
      3. ослабленная иммунная система из-за приема кортикостероидов;
      4. частая смена половых партнеров без использования презервативов;
      5. рак шейки матки у матери/бабушки/сестры;
      6. раннее начало половых отношений (до 16 лет).

      Поэтому если вас беспокоят следующие симптомы – нерегулярные кровянистые выделения; любые необычные вагинальные выделения; боль внизу живота; боль/дискомфорт во время полового акта – нужно обращаться к гинекологу независимо от того, как давно вы проходили обследование у гинеколога.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина Онкозаболевания Ульяна Супрун Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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