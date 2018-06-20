Как предотвратить развитие раковых заболеваний: советы ученых

Врачи не всегда могут установить причину появления злокачественных образований, однако ученые привели ряд советов для профилактики онкозаболеваний.

Прежде всего, необходимо употреблять овощи зеленого цвета, пишет Men'sLife.

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Все потому, что такие продукты содержат большое количество хлорофилла – вещества, которое усиливает действие магния и предотвращает развитие рака толстого кишечника.

В рацион необходимо включить много фруктов и овощей. Они содержат клетчатку, что поможет сохранить микроорганизмы, которые борются с раком желудка. Ежедневное употребление орехов снижает риск развития рака легких.

Врачи не рекомендуют часто употреблять красное мясо, поскольку оно повышает риск развития рака в толстом кишечнике. Вместо него полезнее употреблять рыбу.

Для профилактики онкозаболеваний необходимо заниматься спортом – 2,5 часа в неделю. Такая деятельность снижает риск рака на 30% по сравнению с теми, кто не занимается спортом.

Дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитные кремы со степенью защиты не менее spf 30. А вот для города необходимо выбирать защиту spf 50.

Сведите к минимуму использование пластиковой посуды и упаковок. В пластике содержатся канцерогены, которые могут спровоцировать трансформацию здоровых клеток в злокачественные.

Рак печени и почек может повлечь перхлорэтилен – соединение, которое широко используют в химчистках для очистки одежды и мебели.

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