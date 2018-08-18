Как представители какого-то культа, – отец Меган Маркл шокировал новым заявлением

Королевская семья вновь оказалась в эпицентре скандальных новостей. Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, назвав семью Ее Величества представителями какого-то культа.

Отец Меган Маркл не прекращает выступать со скандальными заявлениями о королевской семье. Вероятно, выступления мужчине полностью заменили ему работу, ведь за каждое общение с журналистами Томас Маркл, пожалуй, получает доволно неплохие суммы.

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В издании The Sun появились очередные комментарии отца герцогини Сассекской, которые всколыхнули весь мир. Человек озвучил свою догадку, почему представители Кенсингтонского дворца не хотят с ним пообщаться. Кроме этого, Томас Маркл сделал шокирующее сравнение королевской семьи.

"Они как сайентологи или герои романа "Степфордские жены". Если они слышат, что кто-то говорит что-нибудь – они закрывают двери. Они похожи на участников культа, как сайентологи, из-за своей скрытности. Они закрывают двери, задёргивают шторы, зажимают уши пальцами, чтобы им не приходилось слышать ничего. Возможно, у них даже есть секретные рукопожатия! Вы не сможете задавать им вопросы, если они сами не захотят ответить", – заявил Томас Маркл.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что у него запланирована операция на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.