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Как предупредить сахарный диабет: 7 здоровых привычек

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Как предупредить сахарный диабет
Как предупредить сахарный диабет / sm.zp.ua

Одно из самых коварных заболеваний нашего времени – сахарный диабет, который крайне негативно влияет на ткани и все сосуды организма. А тяжелые формы диабета могут привести к более фатальным последствиям, в частности, к гангрене или ампутации конечностей.

Ученые составили список привычек, которые помогут избежать этого сложного заболевания, передает Мenslife.

1. Специалисты рекомендуют избегать продуктов, прошедших промышленную обработку, ведь они, как правило, содержат очень много сахара и искусственных заменителей сахара. Из-за таких продуктов идет накопление и повышение глюкозы в организме. Кроме того, стоит отказаться от магазинных сладостей.

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2. Откажитесь от пищи, если ее гликемический индекс (показатель скорости трансформации углеводов в глюкозу) превышает 35. Ведь чем выше показатель – тем быстрее освобождается глюкоза, которая повышает количество сахара в организме. Сюда относятся все сладости и десерты из муки, сдоба и белый хлеб.

Стежте за споживанням солодощів, найкраще – готуйте їх самі

Следите за потреблением сладостей, лучше – готовьте их сами

3. Полноценный сон очень важен. Если организм хорошо отдохнул  он не будет требовать большого количества глюкозы.

4. Развивайте устойчивость к стрессовым ситуациям, ведь они подталкивают есть больше сладкого, и, соответственно, в результате чего происходит повышенное продуцирование инсулина. Привыкание к нему связано с повышением риска развития диабета. Лучше занимайтесь физическими упражнениями это способствует снятию стрессов и улучшает эмоциональное самочувствие.

5. Употребляйте достаточное количество белка. И лучше, чтобы он был растительного происхождения (соя, чечевица, фасоль, горох, нут).

Надавайте перевагу білку рослинного походження – сої, квасолі, нуту тощо

Отдавайте предпочтение белку растительного происхождения – сое, фасоли, нуте и т.д.

6. Добавьте в рацион продукты с содержанием щелочи, которая нормализует количество сахара в крови. Это: овощи, цитрусовые, зелень, капуста, несладкие фрукты и ягоды, чеснок.

7. Пейте много жидкости это снижает вероятность повышения густоты крови из-за увеличения сахара в организме.

Об первые тревожные симптомы диабета – читайте по ссылке.

Достатня кількість випитої рідини не дасть згуснути крові в організмі

Достаточное количество выпитой жидкости не даст загустеть крови в организме

Фото: Unsplash.

Что такое сахарный диабет?Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Здоровье Лечение Диабет
Источник: 24 Канал
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