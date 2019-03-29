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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Как предвыборная лихорадка повлияет на курс доллара

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      После выборов доллар может упасть
      После выборов доллар может упасть / НБУ

      В последнюю неделю перед выборами опасения относительно будущего страны и стабильности курсов валют были преувеличены. В ближайшее время доллар значительно расти не будет.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко в ответ на вопрос, есть ли на валютном рынке повышенные колебания и риски.

      Читайте также: Что будет с курсом доллара накануне выборов: прогноз аналитика

      Сейчас активность участников нацелена на покупку доллара. Сейчас опасения относительно роста доллара крайне преувеличены,
      – отметил он.

      Эксперт объяснил: даже новый президент и новое правительство столкнутся с реальностью и будут вынуждены продолжить рыночные реформы, начатые ранее. Поэтому общий экономический и монетарный курс нашей страны будет сохранен.

      С высокой вероятностью уже после выборов можно ожидать снижения курса доллара,
      считает Пархоменко.

      29 марта согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла. Цена американского доллара – до 27,25 гривны (на 17 копеек больше, чем в предыдущем банковском дне), цена евро выросла на 8 копеек, до 30,57 гривны.

      blog_ava
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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Деньги Гривна Доллар-Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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