Как предвыборная лихорадка повлияет на курс доллара

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко в ответ на вопрос, есть ли на валютном рынке повышенные колебания и риски.

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Сейчас активность участников нацелена на покупку доллара. Сейчас опасения относительно роста доллара крайне преувеличены,

– отметил он.

Эксперт объяснил: даже новый президент и новое правительство столкнутся с реальностью и будут вынуждены продолжить рыночные реформы, начатые ранее. Поэтому общий экономический и монетарный курс нашей страны будет сохранен.

С высокой вероятностью уже после выборов можно ожидать снижения курса доллара,

– считает Пархоменко.

29 марта согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла. Цена американского доллара – до 27,25 гривны (на 17 копеек больше, чем в предыдущем банковском дне), цена евро выросла на 8 копеек, до 30,57 гривны.