Как преодолеть эмоциональное выгорание в отношениях
В начале отношений все кажется замечательным, но со временем чувства могут угаснуть, перейти в привычку, даже могут раздражать мелочи.
Это все указывает, что вы эмоционально истощены. Психолог Алла Пилипюк рассказала, как с этим бороться, пишет WOMO.
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Ставьте общую цель
Попробуйте мотивировать себя и партнера. Это поможет сблизить вас, подбодрить и почувствовать себя единомышленниками. К примеру, вы можете собирать деньги на посещение иностранного государства или запланировать себе поход. Главное, чтобы было интересно обоим.
Ставьте общую цель
Не сравнивайте
Меньше следите за социальными сетями, поскольку у партнеров может сложиться впечатление, что другие имеют более интересную жизнь. Не стоит зацикливаться на чужих примерах.
Получайте свежие эмоции
Как эмоциональный допинг подойдет все, от чего вы кайфуете – от экстремальных видов спорта до бурных интимных отношений. Все потому, что мозг способен запоминать людей во время положительных эмоций.
Притягивайте хорошее
Вы – автор вашей жизни. Если вы довольны своей жизнью, то вы притягиваете все хорошее вокруг себя. Для этого вам нужно развивать уверенность в себе. Цените себя.
Цените себя
Делайте то, что хотите
Не доводите себя до эмоционального истощения из-за дел, которые вам не нравятся. Делайте то, что вам нравится – идите в кино, покатайтесь на велосипеде или совершите пробежку в парке.
Чтобы побороть эмоциональное выгорание нужно проанализировать, что вы хотите, какие табу привели вас к этому. И не забывайте восхищаться собой.
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