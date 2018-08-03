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Как преодолеть эмоциональное выгорание в отношениях

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Как преодолеть эмоциональное выгорание в отношениях
Как преодолеть эмоциональное выгорание в отношениях / telugu.samayam.com

В начале отношений все кажется замечательным, но со временем чувства могут угаснуть, перейти в привычку, даже могут раздражать мелочи.

Это все указывает, что вы эмоционально истощены. Психолог Алла Пилипюк рассказала, как с этим бороться, пишет WOMO.

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Ставьте общую цель

Попробуйте мотивировать себя и партнера. Это поможет сблизить вас, подбодрить и почувствовать себя единомышленниками. К примеру, вы можете собирать деньги на посещение иностранного государства или запланировать себе поход. Главное, чтобы было интересно обоим.

Ставте спільну мету

Ставьте общую цель

Не сравнивайте

Меньше следите за социальными сетями, поскольку у партнеров может сложиться впечатление, что другие имеют более интересную жизнь. Не стоит зацикливаться на чужих примерах.

Получайте свежие эмоции

Как эмоциональный допинг подойдет все, от чего вы кайфуете – от экстремальных видов спорта до бурных интимных отношений. Все потому, что мозг способен запоминать людей во время положительных эмоций.

Притягивайте хорошее

Вы – автор вашей жизни. Если вы довольны своей жизнью, то вы притягиваете все хорошее вокруг себя. Для этого вам нужно развивать уверенность в себе. Цените себя.

Цінуйте себе

Цените себя

Делайте то, что хотите

Не доводите себя до эмоционального истощения из-за дел, которые вам не нравятся. Делайте то, что вам нравится – идите в кино, покатайтесь на велосипеде или совершите пробежку в парке.

Чтобы побороть эмоциональное выгорание нужно проанализировать, что вы хотите, какие табу привели вас к этому. И не забывайте восхищаться собой.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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