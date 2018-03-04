Как преодолеть простуду в период межсезонья: топ-6 народных средств

В период межсезонья люди становятся более склонны к простуде. При лечении украинцы все чаще отдают предпочтение натуральным способам, заменяя десятки таблеток чаями.

Журнал "Лиза" опубликовал подборку эффективных и полезных средств, которые помогут преодолеть простуду.

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Липа

Чай из липы помогает при простуде

Как известно, липа содержит биофлавоноиды, которые помогают преодолеть такие симптомы простуды, как кашель и насморк. Кроме этого, употребление отвара помогает уменьшить температуру и избежать осложнений болезни. Чаи из липы можно давать даже детям до 3 лет, поэтому этот народный метод является очень популярным среди украинцев.

Имбирь

Имбирь добавляют в чай при простуде

Корень имбиря в последние годы становится все более популярным средством при лечении простуды. В растении содержится много полезных элементов, в частности, гингерол. Это мощный антиоксидант, который помогает человеку защитить себя от внешних и внутренних токсических воздействий. Именно поэтому имбирь добавляют в чай при простуде.

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Шалфей и эвкалипт

Шалфей и эвкалипт полезно заваривать при простуде

В листьях двух растений – шалфея и эвкалипта – содержатся много эфирных масел, витаминов группы Р и органических кислот. Поэтому на основе трав создают препараты, которые помогают при заболеваниях горла и носа. Для улучшения самочувствия при простуде следует делать ингаляции с эфирными маслами шалфея и эвкалипта.

Черная редька

Черная редька с медом – эффективное средство от простуды



Среди полезных свойств черной редьки выделяют содержание витаминов и кислот, которые помогают преодолеть кашель и простуду. Как известно, в черной редьке содержится больше витамина С, чем в лимоне.

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Овощ часто называют природным антибиотиком. Поэтому люди, чтобы вылечить простуду, часто вырезают в редьке круг, куда вливают мед. Через несколько часов овощ выделяет сок, который вместе с медом пьют для ускорения процесса выздоровления.

Шиповник

Отвар из шиповника

Всем украинцам известно, что при простуде следует употреблять отвар из шиповника, поскольку он содержит много витамина С. Поэтому это средство помогает укрепить иммунитет и побороть вирус.

Калина

Калина помогает при простуде

Отвар на основе калины помогает сбить температуру и облегчить кашель. Однако это народное средство не всем подходит, поэтому стоит проследить, не проявляется ли аллергия после приема чая. Кроме этого, калина обладает способностью понижать давление, поэтому ее не стоит употреблять людям, страдающим от гипотонии.

Однако в Министерстве здравоохранения часто отмечают, что самолечение может привести к значительным осложнениям. Поэтому во время лечения следует обращаться за советами к семейным врачам.