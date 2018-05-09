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Как превратить сломанный iPhone в флешку к компьютеру: видео-инструкция

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Как превратить сломанный iPhone на флешку к компьютеру: видео-инструкция
Как превратить сломанный iPhone на флешку к компьютеру: видео-инструкция / unsplash

iPhone, который не поддается ремонту, можно забросить в дальний угол письменного стола, продать на запчасти, а можно превратить его на флешку.

Ролик инструкции как это сделать на YouTube-канале опубликовал пользователь Strange Parts.

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Вооружившись паяльной станцией, терпением, готовой монтажной платой для флешки и, собственно, сломанным iPhone, парень перепаял модуль памяти с материнской платы iPhone 6 и вышла рабочая флешка.

Правда, успешного результата удалось достичь не сразу. Для лужения контактов пришлось искать специальный паяльный шаблон для iPhone 6, а MacBook Pro отказался определять флешку.

Затем была повторная пайка, в ходе которой удалось обнаружить замкнутые "пятачки" на модули памяти. Но и это не помогло. После серии тестов, проб и ошибок, флешка все-таки определилась. Так парень нашел очень нестандартное применение iPhone. С экономической точки зрения выгода крайне сомнительна, но вот с практической – бесценна.

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Инструкция как превратить сломанный iPhone на флешку к компьютеру – смотрите видео

 

Теги: Техно Смартфоны iPhone
Источник: 24 Канал
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