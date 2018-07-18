Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины

Общий лейтмотив, впрочем, один: президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины. Таким, знаете, Мальчишом-плохишом, который продал свою буржуинскую военную тайну Мальчишу-кибальчишу.

Последние пару дней я провел в небольшом отпуске в Одессе. И там, просто на пляже, меня стали бомбить телефонными звонками самые разные люди и организации: "Иван, скажите, что вы думаете насчет итогов встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки?".

Поверьте, человек, который лежит на песочке под зонтиком, о таких гадостях вообще не думает! Тем более, что я от этой встречи вообще ничего существенного не ожидал.

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Никакой согласованной повестки дня там не было. Ну, Сирия. Ну, вмешательство в американские выборы... Может быть, санкции... Об Украине ни Путин, ни Трамп говорить не любят, поэтому (я думал), и не будут. Главные их переговоры и вовсе должны были пройти без посторонних ушей – лишь в присутствии переводчиков. Поэтому информация о них обещала очень скудной. В общем, я был уверен, что встреча будет ознакомительной, тайной и без каких-то серьезных последствий.



Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки

Но в Хельсински поднялся настоящий шторм, мне пришлось это мнение изменить. Прямо на пляже полез в интернет читать и смотреть, что там произошло – откуда такой шум, гам и ажиотаж. А произошло там то, что в Украине принято называть "Зрада".

В одной из недавних своих передач я поделился с вами мнением о том, что Дональд Трамп может совершенно запросто оказаться российским агентом.

"Мне кажется, сейчас сложно найти в мире человека, который еще ярче демонстрировал бы свое отвращение к Западу, его лидерам и его институтам. Я не сторонник всякой конспирологии, но совершенно не удивлюсь, если расследование спецпрокурора Роберта Мюллера покажет, что президент США Дональд Трамп вовсю работает на российскую разведку".

Это я говорил почти месяц назад. Так вот. Сейчас, после встречи американского президента с российским, США и Европа гудят от слова "Зрада!". По-английски, кстати, это будет #treason. Если интересно и если вы знаете английский, сами посмотрите, что пишут по этому хештегу в Twitter – узнаете о Дональде Трампе очень много интересного.

На пресс-конференции у Трампа спросили, может ли он прямо сейчас потребовать, чтобы Москва больше не вмешивалась в американские выборы. Президент США почему-то начал свой ответ с древней и давно протухшей истории о Хиллари Клинтон и ее почтовом сервере. К чему это было, я не очень понял.

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Но далее – еще круче. Лежа на одесском пляже, я от удивления чуть пахлавой медовой не подавился! Президент США публично, на весь мир, заявил, что верит руководителю враждебной страны больше, чем собственным спецслужбам. Поэтому он не может точно утверждать, вмешивалась ли Россия в выборы президента США.

Более того, он при всех сказал, что в ухудшении отношений между США и РФ "виноваты обе страны". Представляете себе, это не Путин, оказывается, виноват в том, что вторгся в Донбасс и аннексировал Крым. Барак Обама в этом тоже виноват! Какая-то откровенная чушь получилась. Сапоги всмятку.



Президент Росии Владимир Путин

Далее все было в том же духе. Послушать Трампа, так невинный Путин в белом платьичке порхал по полю и собирал ромашки. Но потом на него налетела злобная Америка в лице Обамы – вот и ухудшились отношения.

Знаете, даже для телеканала Fox News, который по всем вопросам поддерживает Трампа, это стало перебором. Ведущие явно были в шоковом состоянии. Они не верили своим ушам, глазам и прочим органам чувств. А на Fox News работают не добрые и милые журналисты, вроде меня, а прожженные циники, манипуляторы и пропагандисты. Это просто крокодилы своего дела. Но даже на них лица не было! Treason, то есть – зрада – звучало и на правых телеканалах, и на левых и у центристов, и у анархистов. Да везде!

Даже Арнольд Шварценеггер, прости Господи, выступил с речью, в которой назвал Трампа скользкой, переваренной лапшой, продавшей врагу не только спецслужбы, но и страну целиком. В чуть более дипломатичных выражениях все то же самое о Трампе написали и практически все американские газеты и новостные сайты.

Тут я с Терминатором (да и всеми остальными) должен согласиться. Практически все, что Трамп делает во внешней политике, стратегически и правда служит интересам Кремля, мечтающего о реванше и гибели Запада. Тактически в курсе Белого дома могут быть какие-то антипутинские шпильки, но общее направление политики именно прокремлевское.

Главная задача Путина – это разрушение институтов, на которых стоит западная цивилизация. Причем речь не только об организациях – таких как НАТО или Евросоюз. Намного важнее, чтобы западное общество перестало доверять своим СМИ, своим политикам, чтобы оно разочаровалось в свободе слова, в терпимости к иному мнению, в демократии и честных выборах в целом.

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Трамп просто идеально подходит для решения этой задачи! Он сеет недоверие к прессе, называя ее фейк-ньюс. Он говорит, что честно победил на выборах, хотя точно известно: он получил на три миллиона меньше голосов, чем Хиллари Клинтон. Трамп заявляет, что человеческая толерантность устарела. Теперь в США официально действует политика "нулевой терпимости" к нелегалам.

Трамп говорит, что западные спецслужбы врут, что Путину можно верить, а им – нельзя. Потом, он, правда, сказал, что его неправильно поняли, но миллиарды людей не могли ошибиться – все все отлично слышали. Президент США крушит и ломает все то, на чем держится свобода, богатство и безопасность западной цивилизации. При этом он изо всех сил защищает разных диктаторов во главе с Владимиром Путиным. Их он называет достойными доверия людьми.

У меня есть небольшая надежда, что после саммита в Хельсинки даже сторонники Республиканской партии поймут, что происходит что-то ужасное, что президент уничтожает собственную страну. Во всяком случае, что-то подобное уже начали подозревать журналисты Fox News.

Впрочем, важнее всего будет реакция республиканцев в Конгрессе – в палате представителей и сенате. Если и они восстанут против президента-предателя, то Трампу уже точно придется уйти в отставку. Но это – в будущем. Пока же над Америкой очень громко звучит слово ЗРАДА.