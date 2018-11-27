18:57
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Как придерживаться правильного питания вне дома

      57 Читати новину українською
      Как придерживаться правильного питания вне дома
      Как придерживаться правильного питания вне дома / youthfoodmovement.org.au

      Питаться дома здоровой пищей несложно – покупайте здоровые продукты, готовьте сами и ешьте. Но как быть, когда вы питаетесь в кафе или ресторанах?

      Об этом пишет диетолог Альбина Комиссарова в Instagram.

      Читайте также: Какая диета увеличивает риск преждевременной смерти

      Стоит понимать, что вне дома нужно искать сбалансированную, разнообразную пищу с умеренным содержанием жиров, сахара и соли.

      Диетолог советует следующее:

      1. Соблюдайте баланс в течение дня

      Если вы плотно пообедали, то выбирайте легкий ужин или наоборот.

      Выбирайте продукты из здоровых групп питания – белковые, цельнозерновые, овощи/фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира. К примеру, рыба с овощами, печеный картофель.

      via GIPHY

      Воздержитесь от заказа всех блюд одновременно. Возможно, после основного блюда вы не захотите десерта.

      2. Избегайте продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара

      Даже такие продукты как салат, могут содержать майонез, панированное мясо и жирный сыр.

      Просите заменить блюдо, к примеру, скажите официанту убрать из блюда чипсы, заменить томатный соус на сливочный или запечь рыбу вместо обжаривания.

      На десерт выбирайте фрукты, сорбеты, йогуртовые десерты вместо куска торта. Можно также брать один десерт на троих.

      via GIPHY

      3. Контролируйте порцию

      Исследования показывают, что люди съедают больше еды и напитков, если предлагают большие порции. Поэтому попросите половину порции в заведении, а другую половину возьмите с собой.

      Выбирайте меньшие порции и добавляйте к ним порцию салата.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Питаться дома здоровой пищей несложно. Покупай здоровые продукты, сам готовь, ешь и все отлично. Но что делать, если дома вы только спите, а питаетесь в ресторанах? Как выбрать здоровую еду ВНЕ ДОМА? Какую еду мы ищем? ️Сбалансированную, разнообразную, с умеренным содержанием жиров, соли и сахара. И как это сделать? Следующие правила вам помогут: ️Соблюдайте баланс в течение дня! Выбирайте легкий ужин, если вы уже плотно поели в обед. Или, наоборот, если знаете, что вечером предстоит встреча с сытным ужином - не переедайте в течение дня. Выбирайте сбалансированные блюда, включающие продукты из здоровых групп питания: белковые, цельнозерновые, овощи/фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира. Например, запеченная рыба с большим количеством овощей и печеный картофель. Не заказывайте все и сразу! Если вы голодны, вам захочется и закуски и основное блюдо и десерт. Но, возможно, уже после закуски вы поймете, что десерт был лишним. ️Избегайте продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара Помните, что здоровые с виду продукты могут содержать большое количество калорий: салат может быть заправлен майонезом, содержать панированное мясо, сухари и жирный сыр. Не бойтесь менять блюда! Мне довелось брать интервью у ресторатора @restroman и он сказал, что без проблем вам могут убрать сухари/чипсы из блюда, заменить сливочный соус на томатный или запечь рыбу, вместо обжарки. Вместо куска торта, на десерт выбирайте фрукты, сорбеты, йогуртовые десерты. Если нет возможности или умираюхочуторт, берите десерт на двоих-троих. Я так и делаю) ️Контролируйте порцию! Исследования показывают, что люди съедают больше еды и напитков, если предлагают большие порции. Вы вполне можете попросить 1/2 порции или взять 1/2 с собой «на потом», поделиться едой с друзьями. Многие кафе/рестораны предлагают порции на выбор. Выбирайте меньшую порцию и добавляйте к ней порцию салата. ️Хотите продолжение и пример что взять в фастфуде/из дома? Тогда оставьте любой комментарий

      A post shared by Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova) on

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук