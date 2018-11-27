Как придерживаться правильного питания вне дома

Питаться дома здоровой пищей несложно – покупайте здоровые продукты, готовьте сами и ешьте. Но как быть, когда вы питаетесь в кафе или ресторанах?

Об этом пишет диетолог Альбина Комиссарова в Instagram.

Читайте также: Какая диета увеличивает риск преждевременной смерти

Стоит понимать, что вне дома нужно искать сбалансированную, разнообразную пищу с умеренным содержанием жиров, сахара и соли.

Диетолог советует следующее:

1. Соблюдайте баланс в течение дня

Если вы плотно пообедали, то выбирайте легкий ужин или наоборот.

Выбирайте продукты из здоровых групп питания – белковые, цельнозерновые, овощи/фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира. К примеру, рыба с овощами, печеный картофель.

Воздержитесь от заказа всех блюд одновременно. Возможно, после основного блюда вы не захотите десерта.

2. Избегайте продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара

Даже такие продукты как салат, могут содержать майонез, панированное мясо и жирный сыр.

Просите заменить блюдо, к примеру, скажите официанту убрать из блюда чипсы, заменить томатный соус на сливочный или запечь рыбу вместо обжаривания.

На десерт выбирайте фрукты, сорбеты, йогуртовые десерты вместо куска торта. Можно также брать один десерт на троих.

3. Контролируйте порцию

Исследования показывают, что люди съедают больше еды и напитков, если предлагают большие порции. Поэтому попросите половину порции в заведении, а другую половину возьмите с собой.

Выбирайте меньшие порции и добавляйте к ним порцию салата.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.