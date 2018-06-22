Как приготовить ароматные вареники с клубникой: рецепт блюда

Вареники – универсальное блюдо, которое может быть как соленым, так и сладким. Конечно, десерт больше подойдет детям, поэтому хозяйки часто делают их с необычными начинками.

Вареники с ягодами – оригинальное блюдо, которое отлично подходит летом. Для начинки выбирают как варенье, так и свежие плоды. Блогеры предложили украинкам приготовить ароматные вареники с клубникой, рецепт которых – прост и доступен.

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Вареники с клубникой: рецепт

Ингредиенты: 300 г муки, 2 яйца, щепотка соли, 150 мл воды, 400 г свежей клубники, 100 г сахара, 1 ч. л. крахмала.

Как приготовить вареники с клубникой

Перед началом замешивания теста просейте муку. В миске смешайте яйца, воду и соль. После этого влейте все в муку и замесите тесто, чтобы оно было эластичным и чуть прилипало к руке. В случае необходимости добавьте немного больше муки, чем указано в рецепте.

Накройте тесто полотенцем и начните готовить начинку. Помойте и очистите свежую клубнику от листочков. Если ягода крупная – измельчите ее на 2 – 4 частицы. В отдельной посуде смешайте крахмал и сахар.

Из теста сделайте небольшие лепешки, как для вареников. Положите несколько ягод клубники на тесто и посыпьте их смесью крахмала и сахара. Слепите вареники. Отваривайте десерт в кипятке в течение 5 – 7 минут, пока тесто не станет мягким.

Стоит отметить, что крахмал – обязательный ингредиент блюда, ведь без него начинка будет иметь сок клубники, из-за чего в процессе варки вареник может расклеиться.