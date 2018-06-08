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Как приготовить батончики с сухофруктами: рецепт

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Рецепт приготовления батончиков с сухофруктами
Рецепт приготовления батончиков с сухофруктами / Фото из открытых источников

Питательные батончики с сухофруктами – хороший вариант для завтрака или перекусов в офисе. Однако лучше приготовить блюдо с вечера, чтобы оно настоялось в холодильнике.

 

Рецепт батончиков с сухофруктами

Ингредиенты

1 стакан овсяных хлопьев

Полстакана овсяной муки

1 горсть сухофруктов

2-3 кусочка натертого горького шоколада

⅓ стакана молока

1 столовая ложка меда

1 столовая ложка оливкового масла

Соль и корица по вкусу

Рецепт приготовления батончиков с сухофруктами

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Отдельно смешайте все сухие и жидкие ингредиенты, а затем соедините обе смеси и хорошо перемешайте до густой однородной массы.

Распределите тесто слоем в 5-7 миллиметров по листу, застеленной бумагой для выпечки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Горячее тесто разрежьте на батончики, переверните их и оставьте еще на 5-7 минут в духовке.

Сухофрукты в батончиках можно дополнить орехами, тыквенными семечками, ягодами, измельченным бананом или другими фруктами.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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