Как приготовить батончики с сухофруктами: рецепт
Питательные батончики с сухофруктами – хороший вариант для завтрака или перекусов в офисе. Однако лучше приготовить блюдо с вечера, чтобы оно настоялось в холодильнике.
Рецепт батончиков с сухофруктами
Ингредиенты
1 стакан овсяных хлопьев
Полстакана овсяной муки
1 горсть сухофруктов
2-3 кусочка натертого горького шоколада
⅓ стакана молока
1 столовая ложка меда
1 столовая ложка оливкового масла
Соль и корица по вкусу
Рецепт приготовления батончиков с сухофруктами
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Отдельно смешайте все сухие и жидкие ингредиенты, а затем соедините обе смеси и хорошо перемешайте до густой однородной массы.
Распределите тесто слоем в 5-7 миллиметров по листу, застеленной бумагой для выпечки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Горячее тесто разрежьте на батончики, переверните их и оставьте еще на 5-7 минут в духовке.
Сухофрукты в батончиках можно дополнить орехами, тыквенными семечками, ягодами, измельченным бананом или другими фруктами.