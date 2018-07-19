Как приготовить безе дома: три простых рецепта

Безе – это сладкие воздушные пирожные на основе взбитых яичных белков с сахарной пудрой. Предлагаем три рецепта, которые можно повторить в домашних условиях.

Рецепт безе в духовке

По этому рецепту безе получается воздушным и красивым.

Ингредиенты: 3 яичных белка, 180 г сахарной пудры. Что еще можно добавить в безе: ванилин, корицу, пищевые экстракты или ароматизаторы (без спирта), пищевые красители, фруктовый или овощной сок, измельченные орехи, какао, кокосовую стружку.

Все дополнительные ингредиенты добавляют в белковую массу в конце приготовления.

Рецепт приготовления безе в духовке

Отделите белки от желтков. Взбивайте белки миксером сначала на слабой скорости примерно 30 секунд. Когда белки только начнут пениться, увеличьте скорость до среднего и взбивайте до образования густой белой пены.

Тогда постепенно и аккуратно добавьте сахарную пудру. Перемешайте все ложкой. После этого взбивайте еще миксером несколько минут на высокой скорости. У вас должна получиться густая пена однородной консистенции.

Чтобы проверить готовность основы для безе, поднимите емкость вверх дном: белковая масса должна остаться на месте.

Готовую основу выложите в кулинарный мешок.

Как приготовить безе

Разогрейте духовку до 100°C. Застелите противень пергаментной бумагой и выдавите на него безе.

Отправьте в духовку на 1-1,5 часа. Время приготовления зависит от размеров безе: чем они меньше, тем быстрее будут готовы.

Не открывайте духовку во время приготовления, от этого безе может потрескаться. Готовое безе должно легко отделяться от пергамента.

После приготовления выключите духовку и откройте дверь. Оставьте безе внутри до полного остывания на несколько часов.

Рецепт безе в мультиварке

Рецепт безе в мультиварке практически такой же, как безе из духовки. Ингредиенты тоже не отличаются от классического рецепта.

Рецепт приготовления безе в мультиварке

Выложите на дно мультиварки пергаментную бумагу или фольгу. Сформируйте на нем безе с помощью ложки или кулинарного мешка. Расстояние должно быть небольшим.

Включите режим "Выпечка" и готовьте с открытой крышкой 1 час 20 минут. После приготовления оставьте безе в мультиварке с открытой крышкой до полного остывания.

Рецепт безе в микроволновке

Таким образом безе не будет таким же воздушным. В микроволновке безе прогревается изнутри, поэтому после приготовления быстро оседает, но десерт получится более хрустящим.

Ингредиенты: 1 яичный белок, 150 г сахарной пудры.

Рецепт приготовления безе в микроволновке

Отделите белок от желтка. Смешайте белок и сахарную пудру. Можно сделать все с помощью миксера, или же воспользоваться венчиком или ложкой. Должно получиться густое тесто, которое можно месить руками.

Разделите его на несколько маленьких частей и скатайте из них шарики. Выложите шарики на блюдо, застеленное пергаментом или бумажным полотенцем, на достаточно большом расстоянии друг от друга.

Готовьте безе на максимальной мощности 30 секунд. В процессе приготовления тесто растечется, поэтому безе получится плоским.