Как приготовить французский десерт клафути с вишней: простой и вкусный рецепт

Французская кухня известна своей простотой и изысканностью. Так, десерт "Клафути с вишней" является самым популярным среди французских хозяек. Его можно приготовить как летом из свежих ягод, так же и зимой из замороженных. Отметим, что вместо вишни можно использовать любую другую сезонную ягоду.

Рецепт десерта распространяется в каждой французской кулинарной книге и является очень простым.

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Ингредиенты: 500 г вишни, 250 мл молока, 10 г сливочного масла, 100 г муки, 100 г сахара, 3 яйца, половина стручка ванили ( или половина ч.л. экстракта ванили).

Как приготовить клафути с вишней:

1. Подготовить вишню, при необходимости разморозить и слить лишний сок.

2. Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить ягоды в один слой, по желанию присыпать сахаром (1-2 ст.л.).

3. Нагреть молоко с половиной стручка ванили. Остудить до комнатной температуры и процедить молоко через мелкое сито.

4. В миске взбить яйца с сахаром. Добавить просеянную муку и перемешать массу, чтобы не было комков.

5. Небольшими порциями влить молоко, перемешать. Тесто должно быть однородным и достаточно жидким. Вылить его на вишню.

6. Выпекать клафути в течение 40 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

7. Готовый десерт перед подачей остудить в форме и посыпать сахарной пудрой.

Рекомендуем есть клафути теплым вместе с шариком мороженого.

Как приготовить клафути с вишней: смотрите видео