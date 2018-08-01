Как приготовить гаспачо по-украински и чем оно полезно

Гаспачо – это холодный суп, который происходит из испанской кухни. Основа блюда – перетертые помидоры с оливковым маслом и пряностями. Врач-диетолог Оксана Скиталинская предложила собственный рецепт гаспачо, к которому добавила свеклу, и объяснила, чем полезна такая пища.

Скиталинская поделилась рецептом гаспачо по-украински на своей странице в Facebook.

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Ингредиенты (на порцию):

Помидоры – 2 шт. средние, без кожуры.

Буряк сырой – 1/4

Перец красный болгарский – 1/2.

Авокадо – ¼ - 1/2

Чеснок – 1 зубчик

Лимон – 1 чайная ложка сока

Соль – по вкусу.

Сметана – 1 чайная ложка, добавляете в готовое блюдо

Рецепт приготовления гаспачо со свеклой:

Все взбиваете в блендере не менее 1 минуты. Наливаете в тарелки и добавляете сметану.

Рецепт гаспачо со свеклой

Чем полезно гаспачо со свеклой?

Свекла

Бетаин (пигмент свеклы), оздоравливает печень, а растворимая клетчатка (пектин) и нерастворимая (целлюлоза, гемицеллюлоза) выводят токсины из кишечника, оказывают противовоспалительное действие, "кормят" полезную микробиоту.

Усиливает выносливость во время физической активности. Фолиевая кислота (витамин В9), витамин К лечат сосуды (вены, артерии). Также свекла обладает легким желчегонным действием и уменьшает риск раковых заболеваний.

Авокадо

Витамин В6, которого много в авокадо, имеет нейропротекторное действие: защищает мозг от старения, улучшает качество сна, способствует нормализации кровяного давления (улучшает транспорт кальция в клетки).

Глутатион улучшает работу печени, защищает все ткани организма от старения и окисления, усиливает устойчивость клеток к стрессу.

А еще имеет антихолестеринову действие, оздоравливает сердечную мышцу, защищает мозг от заболеваний как болезни Альцгеймера или Паркинсона, улучшает память, координацию движений.

Чеснок

Этот продукт нормализует кровяное давление, защищает клетки от вредного спектра УФ-лучей и химических загрязнителей.

Имеет антикосидантну действие: уменьшает повреждение клеток окислительным стрессом, замедляет старение и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также чеснок известен своим противовирусным действием.

Помидоры

Помидоры богаты ликопином, который уменьшает риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и значительно снижают риск рака желудка.