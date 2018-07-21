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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Как приготовить итальянский соус песто: простой рецепт

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Рецепт приготовления песто
Рецепт приготовления песто / Фото из открытых источников

Песто – это традиционный итальянский соус, который готовится из зеленого базилика и кедровых орехов. Обычно его добавляют в пасты, ризотто, пиццы и тому подобное. Кроме того, песто хорошо сочетается с любым мясом, также является отличной заправкой к овощному салату.

Знаменитый итальянский соус из базилика является полезной вегетарианской едой с низким содержанием углеводов. Предлагаем Вам легкий классический рецепт приготовления песто.

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Итальянский соус песто

Ингредиенты: зеленый базилик – 100 г, оливковое масло – 120-150 мл, пармезан – 50 г, кедровые орехи – 30 г, чеснок – 1-2 зубчика, соль, молотый черный перец.

Рецепт приготовления классического песто:

1. Базилик помыть и удалить жесткие части стеблей. Крупно нарезать листья.

2. Очистить, раздавить и порубить чеснок.

3. Мелко натереть пармезан, орехи слегка обжарить на сухой сковородке на среднем огне.

4. Положить базилик с чесноком и щепоткой соли в ступку или блендер, и начать измельчать, постепенно добавляя небольшими порциями оливковое масло.

5. Затем добавить орехи и снова измельчить смесь, влив все оливковое масло, которое осталась.

6. Добавить в песто тертый пармезан, поперчить и посолить. Хранить соус в холодильнике не дольше недели.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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