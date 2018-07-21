Как приготовить итальянский соус песто: простой рецепт

Песто – это традиционный итальянский соус, который готовится из зеленого базилика и кедровых орехов. Обычно его добавляют в пасты, ризотто, пиццы и тому подобное. Кроме того, песто хорошо сочетается с любым мясом, также является отличной заправкой к овощному салату.

Знаменитый итальянский соус из базилика является полезной вегетарианской едой с низким содержанием углеводов. Предлагаем Вам легкий классический рецепт приготовления песто. Читайте также: Рецепты пиццы: три вкусных варианта Итальянский соус песто Ингредиенты: зеленый базилик – 100 г, оливковое масло – 120-150 мл, пармезан – 50 г, кедровые орехи – 30 г, чеснок – 1-2 зубчика, соль, молотый черный перец. Рецепт приготовления классического песто: 1. Базилик помыть и удалить жесткие части стеблей. Крупно нарезать листья. 2. Очистить, раздавить и порубить чеснок. 3. Мелко натереть пармезан, орехи слегка обжарить на сухой сковородке на среднем огне. 4. Положить базилик с чесноком и щепоткой соли в ступку или блендер, и начать измельчать, постепенно добавляя небольшими порциями оливковое масло. 5. Затем добавить орехи и снова измельчить смесь, влив все оливковое масло, которое осталась. 6. Добавить в песто тертый пармезан, поперчить и посолить. Хранить соус в холодильнике не дольше недели.